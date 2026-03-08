ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଜଲୱା; କୋହଲି ଓ ୱିଲିୟମସନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ରଚିଲେ ଇତିହାସ
Published : March 8, 2026 at 10:35 PM IST
Sanju Samson New Record: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଦମ୍ଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମହାନ ମୁକାବିଲାରେ ସଞ୍ଜୁ କେବଳ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୪୬ଟି ବଲ୍ରୁ ୮୯ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି ସଞ୍ଜୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି।
ଭାଙ୍ଗିଲା ସାମୁଏଲ୍ସ ଓ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ ମାର୍ଲନ ସାମୁଏଲ୍ସ (୮୫*) ଏବଂ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ (୮୫)ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଞ୍ଜୁ ୮୯ ରନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଏହି ଇନିଂସରେ ୫ଟି ଚୌକା ଓ ୮ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।
🚨 SANJU SAMSON OVERTOOK VIRAT KOHLI 🚨
- Sanju Samson has most runs by an Indian in a single T20 World Cup edition, The Greatest achievement 😍
ଫାଇନାଲ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ତାଲିକା:
- ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ: ୮୯ (୪୬ ବଲ୍) - ୨୦୨୬
- ମାର୍ଲନ ସାମୁଏଲ୍ସ: ୮୫* (୬୬ ବଲ୍) - ୨୦୧୬
- କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ: ୮୫ (୪୮ ବଲ୍) - ୨୦୨୧
- ମିଚେଲ ମାର୍ଶ: ୭୭* (୫୦ ବଲ୍) - ୨୦୨୧
- ବିରାଟ କୋହଲି: ୭୭ (୫୮ ବଲ୍) - ୨୦୧୪
- ବିରାଟ କୋହଲି: ୭୬ (୫୮ ବଲ୍) - ୨୦୨୪
ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ସଙ୍କଟମୋଚକ
ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଶେଷ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ତିନିଥର ଯାକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ୯୭*, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ୮୯ ଏବଂ ଏବେ ଫାଇନାଲରେ ପୁଣି ୮୯ ରନ୍। ଶତକ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଏହି ପାଳି ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
Sanju Samson with a third consecutive fifty to get India off to a flying start in the #T20WorldCup Final🙌
It is one of the @marriottbonvoy Milestones of the tournament.
📝: https://t.co/Y8BErsDM9m pic.twitter.com/1Lo8JqxvFU
ଭାରତର ବିଶାଳ ସ୍କୋର
ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଏହି ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୫୫ ରନର ଏକ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ଇତିହାସରେ ଏହା ହେଉଛି କୌଣସି ଦଳ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରା ଦେଶ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହେବା ସହ ଭାରତର ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି।