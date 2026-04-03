KKR vs SRH IPL: କୋଲକାତାକୁ 65 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ
ଆଇପିଏଲ୍-2026ର ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ 65 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚଳିତ ସିଜିନରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।
Published : April 3, 2026 at 2:47 PM IST
KKR vs SRH IPL 2026: ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ଆଇପିଏଲ୍ର ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ(KKR) 65 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । 227 ରନର ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ 16 ଓଭରରେ 161 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଏହା ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ।
କେକେଆର୍ ଅଧିନାୟକ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଟସ୍ ଜିତି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ହେଡ୍ 21 ବଲରେ 46 ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 21 ବଲରେ 48 ରନ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ କ୍ଲାସେନ୍ 52 ଏବଂ ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି 39 ରନର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଫଳରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହି ସିଜନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର 226/8 କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
227 ରନର ଟାର୍ଗେଟ ନେଇ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା କେକେଆର୍ । ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ୭ ବଲ୍ ରୁ ୨୮ ରନ୍, ଅଂକ୍ରିଷ ରଘୁବଂଶୀ ୨୯ ବଲ୍ ରୁ ୫୨ ରନ୍ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ୨୫ ବଲ୍ ରୁ ୩୫ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାମମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ କେକେଆର ଲଗାତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ଉନାଦକଟ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍, ମଲିଙ୍ଗା ଏବଂ ରେଡ୍ଡି ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ୍ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ହେଡ୍-ଅଭିଷେକଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ
SRH ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ହେଡ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ହିଁ 90 ରନ କରିଥିଲେ । କେକେଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଜାରାବାନି ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ । ସେ 4 ଓଭରରେ 41 ରନ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ଟସ୍ ସମୟରେ ଦୁଇ ଅଧିନାୟକ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
କେକେଆର ଅଧିନାୟକ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ କହିଥିଲେ,"ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପିଚ୍ରେ ଏତେ ଘାସ ଦେଖିନଥାଉ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାତିରେ କାକର ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ । ପବନ ଥିବାରୁ କାକର ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପିଚ୍ 40 ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବା ଉଚିତ।"
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଷାନ କହିଥିଲେ ,"ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ବଲକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ । ଆମକୁ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। "
ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି:
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ : ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟକିପର/ଅଧିନାୟକ), ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ସଲିଲ ଆରୋରା, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଶିଭାଙ୍ଗ କୁମାର, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ, ଡେଭିଡ୍ ପେନ୍।
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ: ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (ଅଧିନାୟକ), କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ (ୱିକେଟକିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରମଣଦୀପ ସିଂ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ସୁନୀଲ ନାରିନ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବୈଭବ ଆରୋରା, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ, ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ମୁଜାରାବାନୀ ।