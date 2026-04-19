KKR vs RR: KKR ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲିଲା, ରାଜସ୍ଥାନକୁ 4 ୱିକେଟରେ କଲା ପରାସ୍ତ
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୧୫୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ୧୯.୪ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା ।
Published : April 19, 2026 at 7:57 PM IST|
Updated : April 19, 2026 at 8:18 PM IST
KKR vs RR IPL 2026: ଷ୍ଟାର୍ ଫିନିସର୍ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ (୫୩) ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ରୟ (୨୯)ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଏବଂ ସପ୍ତମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୭୬ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (କେକେଆର)କୁ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଦେଇଛି । କେକେଆର ୧୯.୪ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୫୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି । ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 9 ଓ୍ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 155 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । 156 ରନ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କୋଲକାତା ମାତ୍ର 13.3 ଓଭରରେ 85 ରନରେ 6ଟି ଓ୍ୱିକେଟ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଥିଲା ।
ରିଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନୁକୂଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦମଦାର ପାର୍ଟନରସିପ୍-
ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି KKR 6 ୱିକେଟ ହରାଇ 85 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲା କରିଥିଲା । ଏହିସମୟରେ କ୍ରିଜକୁ ଆସିଥିଲେ ଅନୁକୂଳ ରୟ । ଅନୁକୂଳ ଶେଷ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜୟ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା । ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ସହ ମିଶି ଅନୁକୂଳ 37 ବଲ୍ ରେ 76 ରନର ଭାଗୀଦାରୀ କରି KKRକୁ ବିଜୟ ଭୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ରିଙ୍କୁ ସିଂହ 34 ବଲ୍ ରୁ 53 ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ । ରିଙ୍କୁ 5 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ମାରିଛନ୍ତି । ଅନୁକୂଳ 16 ବଲ୍ ରୁ 29 ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ । ସେ 1 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ମାରିଥିଲେ ।
ରାଜସ୍ଥାନର ଦର୍ଶନୀୟ ବୋଲିଂ-
ଯଦିଓ ରାଜସ୍ଥାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ସହିତ କେକେଆର ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇଥିଲେ । ଆର୍ଚର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ସିଫର୍ଟଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପରେ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଅଧିନାୟକ ରାହାଣେଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ କରି କେକେଆରକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ବୋଲିର । ଜାଡେଜା ତା’ପରେ ରଘୁବଂଶୀ (୧୦) ଏବଂ ରୋମାନ ପାୱେଲ (୨୩)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରନ ଗ୍ରୀନ୍ (୨୭) ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟମ୍ପ ହୋଇଥିଲେ । ରମନଦୀପ ସିଂହ ୧୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଜାଡେଜା ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ବୋଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ବରୁଣ ଏବଂ ନାରିନ୍ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋରରୁ ଅଟକାଇଥିଲେ-
ପୂର୍ବରୁ, ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ୮.୪ ଓଭରରେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୮୧ ରନ୍ କରିଥିଲା। ବୈଭବ ୨୮ ବଲ୍ ରୁ ୪୬ ରନ୍ କରି ଏବଂ ଜୟସ୍ୱାଲ ୨୯ ବଲ୍ ରୁ ୩୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଯେତେବେଳେ KKR ତାଙ୍କ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ବଲ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲା, ରାଜସ୍ଥାନର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ ହରାଇ ମାତ୍ର 155 ରନ କରିପାରିଲେ । ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 4 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 14 ରନ ଦେଇ 3 ୱିକେଟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସୁନୀଲ ନାରିନ ମଧ୍ୟ 4 ଓଭରରେ 26 ରନ ଦେଇ 2 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ । କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ 4 ଓଭରରେ 22 ରନ ଦେଇ 3 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, KKR ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ 9ମ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 10ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି ।