KKR vs PBKS: ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲା କୋଲକାତା-ପଞ୍ଜାବ ଲଢ଼େଇ: ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ନିରାଶ ହେଲେ ପ୍ରଶଂସକ
KKR vs PBKS: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୧୨ତମ ମୁକାବିଲା ଏକ ନିରାଶାଜନକ ମୋଡ଼ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
Published : April 7, 2026 at 12:02 AM IST
KKR vs PBKS Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୧୨ତମ ମୁକାବିଲା ଏକ ନିରାଶାଜନକ ମୋଡ଼ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ (PBKS) ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଆଶା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପ ସବୁ ଉତ୍ସାହରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଆଇପିଏଲ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଖେଳାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ୨୨ ବଲ୍
ସୋମବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେକେଆର୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ମାତ୍ର ୩.୪ ଓଭର (୨୨ ବଲ୍) ଚାଲିବା ପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ କଭର ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦:୩୦ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଥମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଡେନର ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ରହିଥିଲା। ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ଅନେକ ଥର ପଡ଼ିଆ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖେଳ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
KKR ର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତାର ବ୍ୟାଟିଂ ସ୍ଥିତି ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେକେଆର୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦଳ ଚାପରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ୩ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଦଳ ନିଜର ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ (୮) ଏବଂ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ (୪) ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବର ପେସ୍ ବୋଲରମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରରେ ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥରେ ବୋଲିଂ କରି କେକେଆରକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଥିଲେ। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଏବଂ ଯୁବ ତାରକା ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ୍ କ୍ରିଜ୍ରେ ଅପରାଜିତ ଥିଲେ।
ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ସ୍ଥିତି: ପଞ୍ଜାବକୁ ଲାଭ, ଚିନ୍ତାରେ କେକେଆର୍
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ଫଳରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୨ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଏହି ବାତିଲ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧ ପଏଣ୍ଟ ସହ ସମୁଦାୟ ୫ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି। ଦଳର ସନ୍ତୁଳିତ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଫର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ସିଜନର ଅନ୍ୟତମ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଉଭା କରିଛି। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପାଇଁ ୨୦୨୬ ସିଜନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଚଳିତ ସିଜନରେ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେକେଆର୍ ତାଲିକାର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
Rain has the final say as both captains shake hands, 1 point shared on the night!
ନିରାଶ ହେଲେ ପ୍ରଶଂସକ
ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଖେଳ ନ ହେବାର ଘୋଷଣା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ।
ଆଗାମୀ ମୁକାବିଲା
କୋଲକାତାକୁ ଯଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ ନିଜର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।