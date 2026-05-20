ଆଜି କୋଲକାତା ପାଇଁ 'କର ବା ମର' ମ୍ୟାଚ୍, ଖେଳ ବିଗାଡ଼ିବ କି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ?
KKR vs MI: ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : May 20, 2026 at 1:11 PM IST
KKR vs MI IPL 2026: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୬୫ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୨୦ ମଇ) କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯିବ। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦଳ ପାଞ୍ଚଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ, ଛଅଟିରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେକେଆର ପାଖରେ ୧୧ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ନେଟ୍ ରନରେଟ୍ -୦.୦୩୮ ଅଛି।
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଆଠ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାହାର ହୋଇସାରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ମାତ୍ର ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମାତ୍ର ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହାର ଦୁଇଟି ବିଜୟ ବିଗତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଆସିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ -୦.୫୦୪ ର ନେଟ୍ ରନରେଟ୍ ସହ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍
ଆଇପିଏଲ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପଲ୍ଲା ବହୁତ ଭାରି ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୩୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୨୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିବାବେଳେ, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମାତ୍ର ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ନିଜର ବିଗତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଚାରିଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିଗତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବନାମ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୋଧହୁଏ ସେହି ସମାନ ପିଚ୍ (ପିଚ୍ ନମ୍ବର-୪) ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଯାହା ଚଳିତ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବନାମ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ପିଚ୍ ନମ୍ବର ୪ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଦୁଇଟିରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦଳ ଜିତିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା (ଚେଜ୍ କରୁଥିବା) ଦଳ ନାମରେ ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ
ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୋଲକାତାରେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବନାମ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଝାଳରେ ଭିଜିବା ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍ସରେ କିଛି ଖାଲି ଆସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଲକାତା ଆକାଶରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନ୍ :
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ: ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀ, ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (ଅଧିନାୟକ), କାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ସୁନୀଲ ନରେନ୍, ରମନଦୀପ ସିଂହ, ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ୍ ମୁଜରବାନୀ, ବୈଭବ ଆରୋରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରେୟାନ୍ ରିକେଲଟନ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ନମନ ଧୀର, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଦୀପକ ଚାହର, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର।