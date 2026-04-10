KKR vs LSG: ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କଲେ ମୁକୁଲ; କେକେଆର୍ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ
KKR vs LSG: ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ ମାତ୍ର ୨୭ଟି ବଲ୍ରେ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ ୫୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
Published : April 10, 2026 at 12:34 AM IST|
Updated : April 10, 2026 at 12:55 AM IST
KKR vs LSG Highlights: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୫ତମ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଶେଷ ଓଭରରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କେକେଆର୍ (KKR) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୮୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ମାତ୍ର ୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ୨୪ଟି ବଲ୍ରେ ୪୧ ରନ୍ର ଏକ ଦ୍ରୁତ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ପରେ ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ ୩୩ଟି ବଲ୍ରେ ୪୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। କେକେଆରର ଦାମୀ ଖେଳାଳି କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ୨୪ଟି ବଲ୍ରେ ୩୨ ରନ୍ ଏବଂ ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍ ୨୪ଟି ବଲ୍ରେ ୩୯ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ୧୮୧ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
𝐓𝐇𝐄 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐒𝐒𝐈𝐁𝐋𝐄 𝐇𝐀𝐒 𝐁𝐄𝐄𝐍 𝐃𝐎𝐍𝐄! 🤯#AveshKhan sprints for his life, chaos at the striker's end… & #LSG win a last-ball thriller 🥵— Star Sports (@StarSportsIndia) April 9, 2026
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦିଗବେଶ ରାଠୀ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମଣିମରନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ଆଭେଶ ଖାନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିନଥିଲେ।
୧୮୨ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ନ ଥିଲା। ଏଡେନ ମାର୍କରମ ଏବଂ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ନିକୋଲାସ ପୂରନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ପଡ଼ିଆରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ୧୫.୬ ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସ୍କୋର ୧୨୮/୭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ମ୍ୟାଚ୍ କେକେଆର୍ (KKR) ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
An inspiring journey, topped off with a remarkable knock. ❤️🫡— Star Sports (@StarSportsIndia) April 9, 2026
ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ ମାତ୍ର ୨୭ଟି ବଲ୍ରେ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ ୫୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆୟୁଷ ବଦୋନି ମଧ୍ୟ ୩୪ଟି ବଲ୍ରେ ୫୪ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଲ୍ଏସ୍ଜି ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଶେଷ ବଲ୍ରେ ୧୮୨ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ କିଏ?
୨୧ ବର୍ଷର ଯୁବ ଖେଳାଳି ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ୱିକେଟ୍କିପର-ବ୍ୟାଟର ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ ଅକ୍ସନରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୨.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋଲି ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ୱିକେଟ୍କିପର ଏବଂ ବ୍ୟାଟର ହେବା ସହିତ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମଧ୍ୟ। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ଆଜି ସେ କିଛି ସେଭଳି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।