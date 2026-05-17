KKR vs GT: ଆଲେନ୍ ଓ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ଗୁଜରାଟକୁ ୨୯ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କଲା କୋଲକାତା

KKR vs GT: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୬୦ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ୨୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

KKR Stay Alive in Playoff Race After Beating Gujarat Titans
Published : May 17, 2026 at 12:55 AM IST

KKR vs GT Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୬୦ତମ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୨୪୭ ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଯାହାର ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ କେବଳ ୨୧୮ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। କୋଲକାତା ଏହି ପରି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ୨୯ ରନରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

କୋଲକାତା ପାଇଁ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ଏବଂ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୪ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ରହାଣେ ୧୪ ବଲ୍‌ରେ ୧୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ୩୫ ବଲ୍‌ରେ ୯୩ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀ ଏବଂ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ରଘୁବଂଶୀ ୪୪ ବଲ୍‌ରେ ୪ଟି ଚୌକା ଓ ୭ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୮୨ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ୨୮ ବଲ୍‌ରେ ୫୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଳିରେ ୩ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ କେକେଆର୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୪୭ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।

ଏପରି ଥିଲା ଗୁଜରାଟ ଇନିଂସ

୨୪୮ ରନ୍‌ର ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ପାଳିର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ୧୩ ବଲ୍‌ରେ ୨୩ ରନ୍ କରି ରିଟାୟର୍ଡ ହର୍ଟ (ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିବା) ହୋଇଥିଲେ। ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୪୯ ବଲ୍‌ରେ ୮୫ ରନ୍‌ର ଏକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ୪ ବଲ୍‌ରେ ୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ପୁଣିଥରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୮ ବଲ୍‌ରେ ୫୬ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।

ସେହିପରି ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ମଧ୍ୟ ୩୫ ବଲ୍‌ରେ ୫୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଗୁଜରାଟ ୨୦ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୨୧୮ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ବିଜୟ ସହିତ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ରେସ୍ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଛି। ଚଳିତ ସିଜନ୍‌ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେଟା ଭଲ ରହିନାହିଁ। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୫ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଦଳର ୧୧ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୮ଟିରେ ବିଜୟ ସହ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି।

