ETV Bharat / sports

IPL 2026 ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ସମୀକରଣ: ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଉଟ୍; ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ୫ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟପ୍-୪ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ

IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

IPL 2026 Playoff Equation
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ସମୀକରଣ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL Playoffs 2026 Scenario, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଇପିଏଲ୍‌ର ୫୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏପରି ମନେହେଉଛି ଯେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ମୋଟ ୫ଟି ଦଳ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୫ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟପ୍-୪ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଆରସିବି ଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦଳର ପ୍ଲେ ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ। କିଛି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ଯିଏ କି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇଛି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ତିନୋଟି ଦଳର ପ୍ଲେ ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କିପରି ରହିଛି ସ୍ଥିତି?

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୪ଟି ଜିତି ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ଦଳର ଆଉ ମାତ୍ର ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ବିଦାୟ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦଳର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ -୧.୧୫୪ ରହିଛି ଏବଂ ୭ଟି ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ ଅଫ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ସଙ୍କଟରେ କେକେଆର୍-ରାଜସ୍ଥାନ

କୋଲକାତା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଉଭୟ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। କେକେଆର୍ କଥା କହିଲେ, ଏହି ଦଳ ନିଜର ଶେଷ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଏହି ଦଳ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୪ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ କେକେଆର୍‌କୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେକେଆର୍ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରସିବି ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ସହିତ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ମନେହେଉଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ କେକେଆର୍‌ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୁଯୋଗ ମାତ୍ର ୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ କଥା ଦେଖିଲେ, ଏହି ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦଳ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଆଗାମୀ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଅତିକମରେ ଦୁଇଟି ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦଳର ମୁକାବିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରେ ହୁଙ୍କାର ଭରିଛି ଚେନ୍ନାଇ

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ କୁ ଫେରିଛି। ଏହି ଦଳ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୬ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇସାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚେନ୍ନାଇକୁ ତାର ବାକି ଥିବା ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅତିକମରେ ୨ଟି ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେନ୍ନାଇର ଆଗାମୀ ତିନୋଟି ମୁକାବିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସହିତ ହେବାକୁ ଅଛି। ଚେନ୍ନାଇର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଆଗାମୀ ତିନୋଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ତା’ଠାରୁ ଉପରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ, ଗୁଜରାଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳ ଅଧିକ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି।

ଆରସିବି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ୮୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ସେହିପରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ୮୬ ପ୍ରତିଶତ, ଗୁଜରାଟର ୮୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା ୭୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ଅପଶଦ୍ଦ କହିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା; ଆରିସିବି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଆଇପିଏଲରେ ଉର୍ଭିଲ୍ ପଟେଲଙ୍କ ଧମାକା: ମାତ୍ର ୧୩ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି ଲେଖିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ

ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା; IPL ଖେଳୁଥିବା ୭ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

TAGGED:

IPL PLAYOFFS 2026 SCENARIO
IPL 2026
CRICKET
ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍‌
IPL 2026 PLAYOFFS UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.