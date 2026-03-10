ETV Bharat / sports

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ବିବାଦ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଓ ଜୟ ଶାହଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଟିଏମସି MP

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଇତିହାସ ଦୋହରାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜୟର ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି।

Kirti Azad Slams Team India: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଇତିହାସ ଦୋହରାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଜୟର ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଶେଷ ରବିବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବା ପରେ, ସୋମବାର ସକାଳେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ଓ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ସହ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ୧୯୮୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ୍।

"ଟ୍ରଫି କାହିଁକି କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ?"

ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ଥିବା କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ଟ୍ରଫି ସାରା ଭାରତର, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ନୁହେଁ।" କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ୍ ନିଜ ସମୟର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରି କହିଛନ୍ତି, "୧୯୮୩ରେ ଯେତେବେଳେ କପିଲ ଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଦଳରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ୍, ଶିଖ୍ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଆମେ ଟ୍ରଫିକୁ ଆମର ମାତୃଭୂମି ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟ୍ରଫିକୁ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରକୁ କାହିଁକି ଟଣାଯାଉଛି?"

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ସିରାଜଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ କୀର୍ତ୍ତି

କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ୍ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ କିମ୍ବା ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ କାହିଁକି ଟ୍ରଫିକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ମସଜିଦକୁ ନେଲେ ନାହିଁ? ସଞ୍ଜୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 'ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ୧୪୦ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କିମ୍ବା ଜୟ ଶାହଙ୍କ ପରିବାରର ନୁହେଁ।" ଖେଳରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି ବୋଲି ସେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରଫି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଟ୍ରଫି ଧରି ମନ୍ଦିର ଯିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରଫି ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସମାନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏହାକୁ ଜଣେ ଖେଳାଳିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

