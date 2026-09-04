ETV Bharat / sports

ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ହାରିଗଲେ କିଦାମ୍ବୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ, ଭାଙ୍ଗିଲା ପଦକ ଜିତିବା ଆଶା

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି କିଦାମ୍ବୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି।

Kidambi Srikanth Bows Out of China Masters
ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ହାରିଗଲେ କିଦାମ୍ବୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 12:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି କିଦାମ୍ବୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଶେନଜେନଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ (BWF) ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁର୍ ସୁପର ୭୫୦ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହଂକଂର ଲି ଚିୟୁକ୍ ଇୟୁଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଲି ୧୬-୨୧, ୧୬-୨୧ ସେଟ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବରାବର କରି ସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲେ। ହଂକଂର ସଟଲର ଜଣକ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ସମୟରେ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଗ୍ରଣୀର ବ୍ୟବଧାନକୁ କମାଇ ପାରିନଥିଲେ।

ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍‌ରେ ମଜବୁତ ଆରମ୍ଭ କରି ୪-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କ୍ରମାଗତ ଚାରୋଟି ଭୁଲ୍ କରି ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ହରାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଲି'ଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍‌ରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ୧୫-୧୪ ରେ ଆଗୁଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଲି ଭାରତୀୟ ସଟଲରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲେ।

ଲି'ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର ଏହା କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ ୨୦୧୮ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଲି'ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କାନାଡାର ୱାର୍ଲ୍ଡ ନମ୍ବର ୯ ତଥା ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ବିକ୍ଟର ଲାଇଙ୍କୁ ୨୧-୧୮, ୨୧-୧୯ ରେ ହରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେର ୱାର୍ଲ୍ଡ ନମ୍ବର ୨୧ ଚି ୟୁ-ଜେନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୩୫ ମିନିଟରେ ୨୧-୧୬, ୨୧-୧୫ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଦାମ୍ବୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କର ଏହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚାଇନା ମାଷ୍ଟର୍ସରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେର ଚି ୟୁ-ଜେନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୩୫ ମିନିଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ନମ୍ବର-୨୧ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୨୧-୧୬, ୨୧-୧୫ ସେଟ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ନମ୍ବର-୯ ବିକ୍ଟର ଲାଇଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାରତୀୟ ସଟଲର ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଲାଇଙ୍କୁ ୨୧-୧୮, ୨୧-୧୯ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

BCCI ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା? ଖୁଲାସା କଲେ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜୀତ ସାଇକିଆ

ସଚିନଙ୍କ ପଥରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା! ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ମାରି ଧୂଳିସାତ କଲେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

୧୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରନ୍-ଅପ୍! ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ଦୌଡ଼ିଲେ କ୍ରିକେଟର

TAGGED:

KIDAMBI SRIKANTH
BWF CHINA MASTERS
LEE CHEUK YIU
ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ
CHINA MASTERS 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.