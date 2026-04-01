ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଦିବାସୀ କ୍ରୀଡା 2026: ପୁରୁଷ ହକି ଫାଇନାଲରେ ଝାଡଖଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲା ଓଡ଼ିଶା
ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଝାଡଖଣ୍ଡକୁ 4-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି ।
Published : April 1, 2026 at 10:25 PM IST
ରାୟପୁର (ଛତିଶଗଡ): ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗେମ୍ସର ଅନ୍ତିମ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ରାୟପୁରର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ପୁରୁଷ ହକି ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ୪-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରି, ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ୧-୦ର ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲା । ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଦେଇ ୨-୧ର ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲା ।
ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬-
ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ତା’ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ୩-୧ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲା । ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏକ ଗୋଲ କରି ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ୪-୧ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇ ଦଳ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ରୌପ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ଛତିଶଗଡରେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଦିବାସୀ ଖେଳ-
ଛତିଶଗଡରେ ପ୍ରଥମ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଦିବାସୀ ଖେଳ ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ ସାତଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ରାୟପୁରରେ ତୀରନ୍ଦାଜୀ, ଫୁଟବଲ୍, ହକି, ଭାରୋତ୍ତୋଳନ, ସନ୍ତରଣ ଏବଂ କବାଡି (ଡେମୋ), ସୁରଗୁଜାରେ କୁସ୍ତି ଏବଂ ମଲ୍ଲଖମ୍ବ (ଡେମୋ) ଏବଂ ବସ୍ତରରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ପ୍ରାୟ 30ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 2,500 ଖେଳାଳି ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ, ଛତିଶଗଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବ ସାଏ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନକ୍ସଲବାଦ ମୁକ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଶାନ୍ତି, ବିକାଶ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରତିଭାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।