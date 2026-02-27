ETV Bharat / sports

ଶୋକାକୁଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ; ରିଙ୍କୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର

Rinku Singh Father Death: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି।

Rinku Singh Father Death
ରିଙ୍କୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 27, 2026 at 2:22 PM IST

|

Updated : February 27, 2026 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Rinku Singh Father Death: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଲଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ପିତା ଖାନଚନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ସହ ଲଢୁଥିଲେ। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି।

ରିଙ୍କୁଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରକ ଭାବେ କାମ କରି ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍କୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି।

କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା

ରିଙ୍କୁଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିଧନ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି:

ଯୁବରାଜ ସିଂ: "ରିଙ୍କୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଏଭଳି ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶବ୍ଦ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସ୍ନେହ ଓ ଭଲପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା।"

ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ: "ରିଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପୁଅ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ରିଙ୍କୁ @rinkusingh235। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ପରିବାର ସହିତ ଅଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।"

ସୁରେଶ ରାଇନା: "ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଗ୍ରହଣ କର। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣକୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 🙏"

ହରଭଜନ ସିଂ: "ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ପିତା ଶ୍ରୀ ଖାନଚାନ୍ଦ ସିଂ ଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ମର୍ମାହତ। ରିଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ସମୟ, ଯେହେତୁ ସେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି। ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ୱାହେଗୁରୁ (ଭଗବାନ) ସେହି ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।"

ଶିଖର ଧାୱନ: "ରିଙ୍କୁ, ଆପଣକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା। ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ହେଉ ଏବଂ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 🙏 @rinkusingh2355"

ଅନ୍ୟ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ ସାହସ ରଖିବାକୁ କହିବା ସହ ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ତାଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।

