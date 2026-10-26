ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍; ଭାରତର ବଦଳୁଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଭାରତରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି।
Published : October 26, 2026 at 7:35 PM IST
Kevin Pietersen on PM Modi: ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଭାରତରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଟରସନ୍ ଏକ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଭାରତର ବଦଳୁଥିବା ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।
ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍?
କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ନିଜ ଲେଖାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2003 ମସିହାରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ପିଟରସନ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜଣାନଥିଲା। ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ୨୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସଫଳତା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।
ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ କଥା। କ୍ରିକେଟ୍ ସହିତ ଏହାର ତୁଳନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିୟର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ। ସେ ବ୍ରିଟେନର ରାଜନୀତିର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ବ୍ରିଟେନରେ ଅନେକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ।
India is making its mark across sports, technology and wildlife conservation! @KP24 reflects on India's growing sporting strength, the rise of women's cricket and the country's progress in infrastructure and technology. He notes how PM @narendramodi's leadership has contributed to India's changing outlook, alongside efforts to protect wildlife and preserve its natural heritage. https://t.co/UlSg11BGHX— PMO India (@PMOIndia) October 26, 2026
କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାରେ ଏବଂ ଏଠାରେ ବୁଲିବାରେ ବିତାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭାରତ ବାହାରୁ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶରେ ଘଟିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।
କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ନଜର ଆସିଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଦେଶ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଵସ୍ତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟମାନେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି, କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି। ପିଟରସନ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଖରେ ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା।