'IPL ପାଇଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହୋଇଗଲା': ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

Kevin Pietersen: କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଜଣେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବ୍ୟାଟର ତଥା ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 11:13 AM IST

Kevin Pietersen, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତର ଜଣେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବ୍ୟାଟର ତଥା ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ କୌଣସି ଶଟ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ସେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଟରସନ୍ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ECB) ସହ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ହିଁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଅକାଳରେ ଶେଷ କରିଦେଲା।

ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ରଣବୀର ଆଲ୍ଲାବାଦିଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପିଟରସନ୍ ନିଜ ମନର କୋହକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ପିଟରସନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ 'ଅପରାଧୀ' ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ECB ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ "ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର" ରଚିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ପିଟରସନ୍‌ଙ୍କ ଆନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୩୩ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳକୁ ୧୦୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି ସାରିଥିଲେ। ପିଟରସନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେଇଛି। ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିବା ପଛରେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା (ECB) ର ହାତ ରହିଛି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୁଁ ୧୫୦-୧୬୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାର ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୨-୧୩ ହଜାର ରନ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ମୋର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଗଲା।"

ଆଜିର ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପିଟରସନ୍ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୋର୍ଡ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜିର ଖେଳାଳିମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିକଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ଜୋସ୍ ବଟଲର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। କାରଣ ପିଟରସନ୍ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ସହଜ କରିଦେଇଛି।

ସଂକ୍ଷେପରେ ପିଟରସନ୍‌ଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର:

କେଭିନ୍ ପିଟରସନ୍ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ତଥା ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଯିଏ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଧୁନିକ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦଶ ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର୍ (୨୦୦୪–୨୦୧୪) ମଧ୍ୟରେ ସେ ୪୭.୨୮ ହାରରେ ୮,୧୮୧ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୨୩ଟି ଶତକ ଟେଷ୍ଚ ଶତକ ମାରିଥିଲା। ଏହା ସମେତ ୯ଟି ଶତକ ସହ ୪,୪୪୦ ODI ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୫ର ଐତିହାସିକ ଆଶେସ୍ ବିଜୟ ସମୟରେ ଓଭାଲରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ୧୫୮ ରନ୍ ଏବଂ ୨୦୧୦ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ' ଭାବେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ୨୦୦୮ରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ECB ନିଜ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାତ୍ର ୩ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଟରସନ୍ ଓ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା କମିନଥିଲା। ଆଜି ପିଟରସନ୍ ନିଜର ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନର ଅନ୍ୟାୟକୁ ସେ ଭୁଲିପାରିନାହାନ୍ତି।

