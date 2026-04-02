ଲିଓନେଲ ମେସି ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ନାଁରେ ‘ପ୍ରତାରଣା’ ଅଭିଯୋଗ: କୋର୍ଟ ଯିବେ କେରଳ ସରକାର!

କେରଳର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭି. ଅବଦୁରହିମାନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

Lionel Messi's Kerala Visit Row
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ନାଁରେ 'ପ୍ରତାରଣା' ଅଭିଯୋଗ
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 2, 2026 at 6:54 PM IST

Messi in Kerala Row, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେରଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରାଶାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେରଳର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭି. ଅବଦୁରହିମାନ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେଶକୁ ଆସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇ ଏବଂ ଏହି ବାବଦକୁ ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ କେରଳ ଆସିଲାନି। ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ‘ପ୍ରତାରଣା’ ଦର୍ଶାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଏହି ପୂରା ମାମଲା?

ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁରହିମାନ ନିଜର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳକୁ କେରଳ ମାଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରାୟୋଜକ (Sponsors) ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଳ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

କେରଳ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭି.ଅବଦୁରହିମାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଥିଲୁ। ହେଲେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବି ଦଳ ଆସିଲାନି। ଏହା କେବଳ ପ୍ରତାରଣା ନୁହେଁ, ବରଂ କେରଳର ଫୁଟବଲ୍ ପାଗଳ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଖେଳ। ଆମ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଅନ୍ୟ ୫ଟି ଦେଶ ସହ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଧୋକା ଦେଇଛି।"

ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବ କେରଳ

ଏହି ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହାକୁ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯିବ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଓ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି।

ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ନିର୍ବାଚନ

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମେସି କେରଳ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏପରି ସମୟରେ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ (ଏପ୍ରିଲ ୯) ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପୁରୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାନୁର ଛାଡ଼ି ନିଜ ଗାଁ ତିରୁରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମେସି-ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

ଫୁଟବଲର ‘ଭଗବାନ’ କୁହାଯାଉଥିବା ମେସିଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

