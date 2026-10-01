ଓଡ଼ିଶା ଟି୨୦ ଲିଗ୍: ସମ୍ବଲପୁରକୁ ୯ ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲା କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନର୍ସ
ଓଡ଼ିଶା ଟି୨୦ ଲିଗ୍ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସକୁ ୯ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନର୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 1, 2026 at 11:38 AM IST|
Updated : October 1, 2026 at 11:46 AM IST
Odisha T20 League Final, କଟକ: ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ବୁଧବାର (୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର) ଭାରତ ମସଲା ଓଡ଼ିଶା ଟି୨୦ ଲିଗ୍ ସିଏମ୍ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସକୁ ୯ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନର୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବା ପରେ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏହି ଦଳ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରି ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି, ତାହା ଦଳର ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିବ।
୧୦୩ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ୱାରିୟର୍ସ ୧୮.୩ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୦୨ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ବୋଲରଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟାଟର୍ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିୟମିତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦଳ ୫୫ ରନ୍ରେ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ୧୦୨ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ପକ୍ଷରୁ ଜମାଲା ମହାପାତ୍ର କିପଣ ବୋଲିଂ କରି ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୩ ରନ୍ ଦେଇ ୨ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।
ମୟଙ୍କ ଓ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କରିଥିଲେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ
୧୦୩ ରନ୍ର ସହଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଆରମ୍ଭରୁ ଓପନର ରାଜେଶ ଧୁପର (୧)ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ମୟଙ୍କ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ପାଳି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅପରାଜିତ ୮୯ ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗୀଦାରି ଗଢ଼ି ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇଥିଲେ। ମୟଙ୍କ ମାତ୍ର ୩୪ଟି ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ ୭୨ ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ୨୬ଟି ବଲ୍ରୁ ୩୨ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
ଦଳଗତ ପ୍ରୟାସକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ
ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନର୍ସ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଦଳର ମାଲିକ, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ସହଯୋଗୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବିଜୟରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଟିମ୍ ମାଲିକ ଓ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ସମର୍ପଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇପାରିଛୁ।”
ସେହିପରି ଦଳର ମାଲିକ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମନୀଷ ଖେମକା ମଧ୍ୟ ଦଳର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖେମକା କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଚରିତ୍ର ଦେଖାଇ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା, ତାହା ଚମତ୍କାର। ଫାଇନାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସେହି ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯେଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଜଣେ ଟିମ୍ ମାଲିକ ଭାବେ ମୁଁ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ।”
ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ
ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ, କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ ଓସିଏ (OCA) ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି, ଉପସଭାପତି ଜଗମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକାଶ ପ୍ରଧାନ, ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ରୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଲିଂର ସଭାପତି ବିନୋଦ ଦାଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମହାସଚିବ ଅବିଜିତ୍ ପଲ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଓସିଏ ଆପେକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ପୁରସ୍କୃତ:
- ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସିଜନ୍: ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲ
- ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦି ସିଜନ୍: ଭାଗେଶ ଶର୍ମା, କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନର୍ସ
- ପର୍ପଲ୍ କ୍ୟାପ୍: ଭାଗେଶ ଶର୍ମା, କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନର୍ସ
- ଅରେଞ୍ଜ୍ କ୍ୟାପ୍: ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର
ଏହି ଅବସରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଅମ୍ପାୟାର ଧୀରଜ କୁମାର ସିଂହ, ଅରୁଣ କୁମାର ବସା, ଥାର୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଦୁର୍ଗାଦତ୍ତ ଦାସ, ଫୋର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ସ୍କୋରର ବୀରବର ନାୟକ, ସନ୍ଦୀପ ଜୀ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରୀ ପି. ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶେଷରେ ବିଜେତା କେନ୍ଦୁଝର ମାଇନର୍ସ ଟିମ୍କୁ ଓସିଏ ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପିନ୍ଧାଇଥିବା ବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ ବିଜେତା ଚେକ୍ ଓ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସିପ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।