ମାରାଥନରେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ: ୧:୫୯:୩୦ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ି ସାବାଷ୍ଟିଆନ୍ ସାୱେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଧାବକ
Sabastian Sawe: ଲଣ୍ଡନ ମାରାଥନରେ କେନିଆର ସାବାଷ୍ଟିଆନ୍ ସାୱେ ପ୍ରଥମ ଆଥଲେଟ୍ ଭାବରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ସମାପ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : April 26, 2026 at 8:18 PM IST
London Marathon 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଣ୍ଡନ ମାରାଥନରେ କେନିଆର ସାବାଷ୍ଟିଆନ୍ ସାୱେ (Sabastian Sawe) ପ୍ରଥମ ଆଥଲେଟ୍ ଭାବରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼ ସମାପ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ଲଣ୍ଡନ ମାରାଥନରେ ରବିବାର ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସାବାଷ୍ଟିଆନ୍ ସାୱେ ଅଫିସିଆଲ୍ ରେସରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାରାଥନ ସମାପ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଏହି କେନିଆ ଆଥଲେଟ୍ ମାତ୍ର ୧:୫୯:୩୦ ସମୟରେ ଏହି ଦୌଡ଼ ସମାପ୍ତ କରି ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଲିଉଡ୍ କିପଚୋଗେ (Eliud Kipchoge) ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ଅଫିସିଆଲ ରେକର୍ଡ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇନଥିଲା। ସାୱେଙ୍କ ସଫଳତା ଭିନ୍ନ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦୌଡ଼ରେ ହାସଲ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାୱେ ଏହି କାରନାମା ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦୌଡ଼ରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଇଥିଓପିଆର ଦୌଡ଼ାଳି ୟୋମିଫ୍ କେଜେଲଚା (Yomif Kejelcha) ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ଦୌଡ଼ରେ ୧:୫୯:୪୧ ସମୟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାରାଥନ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାକୋବ କିପ୍ଲିମୋ (Jacob Kiplimo) ୨:୦୦:୨୮ ସମୟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଯାହା ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା।
ଏହି ରେସଟି ଏତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ, କେବଳ ସାୱେ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଶୀର୍ଷ ତିନିଜଣ ଯାକ ଆଥଲେଟ୍ ପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଇଥିଓପିଆର ୟୋମିଫ୍ କେଜେଲଚା (୧:୫୯:୪୧) ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାର ଜାକବ କିପ୍ଲିମୋ (୨:୦୦:୨୮) ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
BREAKING VIDEO: Kenya’s Sabastian Sawe becomes the first person ever to win a regular marathon in under two hours, setting a new world record at the London Marathon in 1:59:30!— Larry Madowo (@LarryMadowo) April 26, 2026
"ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ"
ବିଜୟ ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସାୱେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହି ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗତ ୪ ମାସ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି।" ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ସାୱେ ଆଡିଡାସର ନୂଆ 'ପ୍ରୋ ଇଭୋ ୩' ସୁପରସୁ’ ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାର ଓଜନ ୧୦୦ ଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ୪୬ତମ ଲଣ୍ଡନ ମାରାଥନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୫୯,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦାନ ବା ଚ୍ୟାରିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ଦୌଡ଼କୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ କରିବା ସହ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।