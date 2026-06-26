ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ! ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏହି ପାୱାରଲିଫ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : June 26, 2026 at 5:28 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇଛି। ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରି ସେ ନରୱେରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଠାକୁ ଯାଇ ଖେଳିବା ଏବଂ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ବାଟରେ ଅର୍ଥ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
କିଏ ଏହି ପ୍ରତିଭା ଓ କିଭଳି ରହିଛି ତାଙ୍କ ତାଲିମ?
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ୍ ଗୋଲରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁମୁକାହାଟ ଗାଁର ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ ମହାରଣା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ ଯେ ଜଣେ ପାୱାରଲିଫ୍ଟର ହେବେ, ସେ କଥା ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜିମ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମା' ତାଙ୍କୁ ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ କହିଛନ୍ତି।
ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ସଫଳତା
ନିଜର ସଫଳତା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ ସ୍କ୍ୱାଟ୍, ବେଞ୍ଚ ପ୍ରେସ୍, ଡେଡ୍ ଲିଫ୍ଟ୍ ଭଳି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଜୁନ୍ ମାସ ୪ ତାରିଖରୁ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଥୁରା ରାଧାକୁଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଆଡ଼ିଗୌଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୱାର୍ଲଡ ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ ଫେଡେରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସବ୍-ଜୁନିୟର ୭୮ କେଜି ବିଭାଗରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ: ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ
ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହ ଓ ପଦକ ଜିତିବାର ନିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ କୁହନ୍ତି, "ଆଜିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ କରୁଛି ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପାୱାରଲିଫ୍ଟର। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବହୁବାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ଏଥର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇକ୍ୱିପ୍ଟ୍ (Equipped) ଓ ର (Raw) ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଡେଡ୍ ଲିଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି। ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ସେଠାରେ କୋଚ୍ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ। ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂରେ ବାରବେଲ ଓ ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ, ଓଜନକୁ ଦେଖି ଆମେ ଏହାକୁ ଉଠାଇଥାଉ। ସବ୍-ଜୁନିୟର ବିଭାଗରେ ମୋଟ ୩୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ ଓ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କଲି। ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିଥିଲି ତାର ଫଳ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଠି ନ ରହି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା' ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ସର୍ବଦା ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ମୋ ମନର ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୋତେ ଏଠାରେ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଛି। ମୁଁ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ ତାହା ଜାଣିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ଆସିଥିଲେ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାରଙ୍କ ସହ କଥା କରାଇଛନ୍ତି, ସେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ।"
ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ?
ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସବୁଆଡୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁମୁକାହାଟ ଗାଁର ଯୁବକ ବିଶ୍ୱମୋହନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, "ସେ ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ସେ ୬ଟି ପଦକ ଜିତି ଗାଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବିଜେପି ନେତା ତେଜେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଭାରତର ବିଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବେ।"
ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ କଣ କୁହନ୍ତି?
ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଲୋକନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କୁହନ୍ତି, "ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଶ୍ୟାମଗୁଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି ଓ ସେଠାରେ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଫେଡେରେସନ୍ ସ୍ତରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମାଂଶୁଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।"