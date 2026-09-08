ETV Bharat / sports

ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ମେଡାଲିଷ୍ଟ! ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନୀଲ

ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅନୀଲ ଦୁଇଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜତିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapara Anil Prakash Dhala Bags Medals at National Bodybuilding Event
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନୀଲ ପ୍ରକାଶ ଧଳ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 1:07 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ମନ ଅଗ୍ରତେ ସିଦ୍ଧି! ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ମନ। ଯଦି ମଣିଷର ମନୋବଳ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ଥାଏ, ତେବେ ବୟସ, ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯୁବକ ଅନୀଲ ପ୍ରକାଶ ଧଳ।

ଅନୀଲ ପ୍ରକାଶ ଧଳ କିଏ?

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ବାରିମୂଳ ଗାଁର ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଅନୀଲ ପ୍ରକାଶ ଧଳ। ସେ ପେଷାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କିନ୍ତି ନିଶା ତାଙ୍କର ବଡିବିଲ୍ଡିଂ। ଅନୀଲ ନିକଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର 'ICN (I Compete Natural) India' ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଗ ନେଇ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ 'ମେନ୍ସ ଫିଜିକ୍‌ସ' ଓ 'ମେନ୍ସ କ୍ଲାସିକ ଫିଜିକ୍‌ସ' ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଭାଗ ନେଇ ଦୁଇଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ/କାଂସ୍ୟ ମେଡାଲ ଜିତି ନିଜ ଗାଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କାଂସ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।

ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବ୍ୟବସାୟୀ
Kendrapara Man Anil Prakash Dhala Makes Odisha Proud (ETV Bharat)

ପୁଅର ବିଜୟ ପରେ ମା’ ସରସ୍ଵତୀ ଧଳ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏଇ ବାରିମୁଳ ପାଖରେ ରହୁଛୁ। ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ଅନିଲ ପ୍ରକାଶ ଧଳ। ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରେ, 'ସାଧନା କ୍ଲଥ ଷ୍ଟୋର' ନାଁରେ ଦୋକାନ ଅଛି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ସେ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ତା' ଭିତରେ ବି ସେ ଜିମ୍ ଯାଉଛି ଏଇ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ। ସେ ଜିମ୍ ଗଲାଣି ତା' କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ୯ ମାସ ହେଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲା ଗତମାସରେ ଆଉ ଫେରିଲା ଏଇ ପହିଲାରେ। ସେ ସେଠାରୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଆଣିଛି। ଦୁଇଟା ବିଭାଗରେ ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ଦୁଇଟା ବିଭାଗରେ ମେଡାଲ ପାଇଛି।"

ଅନୀଲଙ୍କ ମାଆ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିଥିଲୁ କାରଣ କହନ୍ତି 'କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ', ସେଭଳି ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ତା'ର ଖାଇବା ମୁଁ ଆଜି ମନେ ପକାଇଲେ ବି ମତେ କାନ୍ଦ ମାଡ଼େ। ସେ ଯେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଯିବାର ଦୁଇ ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ପାଣି ପିଇଲାନି। ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ କେମିତି ତା' ଦୁଃଖ ବୁଝିବ। ଆମେ ଦିନେ ଓଷା କଲେ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେ ଦୁଇଦିନ ପାଣି ନପିଇ କେମିତି ରହିଥିବ? ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସେ ଖାଉଥିଲା ଯେ, ହେଲେ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ଖାଏନି। ଆମେ ଶାକାହାରୀ, ତେଣୁ ଚିକେନ୍ ବି କିଛି ଆମ ଘରେ ପଶେନି, ସେ ବାହାରେ କରିକି ଖାଏ ସିଝା ଚିକେନ୍। ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖୁସି, ମା' କେବେ ପୁଅର ଅଶୁଭ ଚାହେଁନି, ଶୁଭକାମନା କରେ। ଯୋଉ ପୁଅ-ଝିଅ ଯାଆନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଆସନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ-ଝିଅ କେମିତି ବାହାରନ୍ତେ, ସମସ୍ତ ବାପା ମା'ଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଶା ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଭଗବାନ ଦେଇଛି ତାର ଦି' ଝିଅ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତା'ର ଥିଲା ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ବିଜନେସ କରିବ।"

Kendrapara Businessman Wins National Bodybuilding Medals for Odisha
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନୀଲ (ETV Bharat)

ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁଙ୍କ ଅନୀଲଙ୍କୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି: "୧୦ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଆସିଲିଣି। ମୁଁ ଯେବେଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଛି, ସେ ତା' ଆଗରୁ ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲେ। ବାହାଘରକୁ ମିଶାଇ ପାଖାପାଖି ୧୦ ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ହେବ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଗୋଟିଏ ସେହିଭଳି ଷ୍ଟେଜ୍‌କୁ ଯିବି, ମୁଁ ନିଜେ କ’ଣ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛି ସେଇଟା ଶୋ’ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ICN ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଜାନୁଆରୀରୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ ଡାଏଟ୍ ଚେଞ୍ଜ୍ ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ୨ ଘଣ୍ଟା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ରହେ, ୧୦ ହଜାରରୁ ୧୫ ହଜାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ରହେ, ୫ ରୁ ୬ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା, ନୋ-ଅଏଲ୍, ନୋ-ସୁଗାର୍ ଏମିତି ପ୍ରପର୍ ଡାଏଟ୍ ରହେ। ଘରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଅଲଗା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା। ଘରେ ଆମର ନନ୍-ଭେଜ୍ ସେତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍-ଭେଜ୍ କମ୍ପଲସରୀ ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିଡ଼ା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ରେପରେ ରିଅଲାଇଜ୍ ହୁଏ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଏତେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଆସିଯାଏ। ଆମକୁ ତ ଖାଲି ତିଆରି କରି ଦେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇଯାଏ।"

'ଅନୀଲ ପେଷାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ'

ଅନୀଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ପେଷାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସକାଳେ ୧୦ ହଜାର ରୁ ୧୫ ହଜାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଚାଲିସାରି ଦୋକାନ ଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାତ ତାଙ୍କ ବାପା (ବାବା)ଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ୭୫ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉ କି ଦେହ ଖରାପ ଥାଉ, ସେ ଦୋକାନ ଯିବେ ଯେ ଯିବେ, ଯେମିତି କି ପୁଅର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବନ୍ଦ ନ ହେଉ। ଆମର ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ୧୧ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ ୫ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଡକାଗଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା ଓ ସେ ୪ର୍ଥ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁରା ଗୁଜ୍‌ବମ୍ପସ୍ (Goosebumps) ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ତ! ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ।"

ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇବା ପରେ ଅନୀଲ ପ୍ରକାଶ ଧଳଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ବୟସ ୩୯ ବର୍ଷ, ବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମୋର ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ଦୋକାନ ଅଛି, କପଡ଼ା ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରେ। ଦୋକାନ ତ ଆମର ୪୫ ବର୍ଷର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୋକାନରେ ଇନଭଲଭ ପାଖାପାଖି ୨୦ ରୁ ୨୨ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସେମିତି ତ ପାଖାପାଖି ୫୦ ହଜାରରୁ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନରୁ ମାସିକ ଏମିତି ଲାଭ ହୋଇଯାଏ। 'ICN India' ରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପିଟିସନ ହୋଇଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ଏଟା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିଲା। ତା’ ଭିତରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମର ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ପାଇଁ। ତା’ ଭିତରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ଗୋଟିଏ 'ମେନ୍ସ ଫିଜିକ୍‌ସ' ଆଉ ଗୋଟିଏ 'ମେନ୍ସ କ୍ଲାସିକ ଫିଜିକ୍‌ସ'। ଦୁଇଟିରେ ମୁଁ ଫୋର୍ଥ ପୋଜିସନ ହାସଲ କରି ଦୁଇ-ଦୁଇଟି ମେଡାଲ ଆଣିପାରିଛି।"

କଲେଜ ବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଅନୀଲଙ୍କ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ଶୋ'

ଅନୀଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ସେମିତି କଲେଜ ବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ ଶୋ’ରେ, କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେବା, ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେବ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋ ଗୁରୁଜୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ। ତା’ପରଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେବ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ଆମର 'ୱାର୍କଆଉଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଜିମ୍‌' ଅଛି ଦୁହୁରିଆ ଛକରେ, ଗୁରୁଜୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲି। କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଏସବୁ ବଡିବିଲ୍ଡିଂ, ଜିମ୍ ଏତେ ନଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜିମ୍‌ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଜିମ୍‌ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଜିମ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯାହାକି ସେତେବେଳେ ଏତେ ନଥିଲା କିଛି।"

ପ୍ରଫେସନ୍ ଓ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ

ଅନୀଲ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟକୁ କିହିଛନ୍ତି, "ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେପ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ୨ ଘଣ୍ଟା ଜିମ୍‌ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା’ ସହିତ ଡାଏଟ୍‌, ହେଲ୍‌ଦି ଡାଏଟ୍‌, ଏସବୁ ଓଜନ ହିସାବରେ ଜଗି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଜିମ୍‌ରେ ବଡି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହିସାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିମ୍‌ରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି କି ଚେଷ୍ଟ ୱାର୍କଆଉଟ, ବାଇସେପ, ଟ୍ରାଇସେପ, ଶୋଲ୍ଡର, ବ୍ୟାକ, ଲେଗ— ଏମିତି ଦିନ ହିସାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମସଲ୍ସକୁ ପମ୍ପ କରାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି କାମ ଦେଇଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ସୁଲଭ ଓ ବଡି ଵିଲ୍ଡିଂ କରିପାରୁଛି। ପରିବାରରୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳେ। ବାପା-ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆଉ ମୋର ପତ୍ନୀ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋ ଖାଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟାଇମିଂରେ ଡାକିବା, ଉଠେଇବା, ବ୍ୟାଗ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ (A to Z) ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି। ମୋର ଦୁଇଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି।"

ଓଡ଼ିଶା ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିବା ଅନୀଲଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ

ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନୀଲ କହିଛନ୍ତି, "ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ ଏସବୁକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗେ ନା ଆଉ ପାରିବିନି, ଜିମ୍‌ କରିପାରିବିନି, ଆଉ ଷ୍ଟେଜ ପାଇଁ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବିନି। ମନ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ପୁଣି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏତେ ବାଟ ଆସିଲିଣି, ପୁଣି ଏଇଠୁ ଫେରିଯିବି? ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍‌ କରିବାକୁ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ମନରେ ବହୁତ ଇରିଟେସନ ଆସେ, ଚିଡ଼ା ଲାଗେ। ତା’ ଭିତରେ ବିଜନେସର ଟେନ୍‌ସନ, ଫ୍ୟାମିଲି ଟେନ୍‌ସନ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ମନ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତା’ପରେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ୭୫ ବର୍ଷ, ବାପା ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ହୋଇଗଲେଣି। ବିଜନେସ ବି ଦେଖିବି, ବିଜନେସ ମୋର ମୁଖ୍ୟ, ତା’ ଭିତରେ ମୋ ପରିବାର ଚାଲେ, ମୋର ସବୁକିଛି ସେଇଥିରେ। ତା’ ସହିତ ମୁଁ ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ଜିମ୍‌ ବି କରିବି। ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେବି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ ଜଲୱା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହେଲେ 'ଗ୍ରୁପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍'

ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ମୟ ବାଳିକା ଏଲିନା ମିଶ୍ର; ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପାଇଲେ FIDE ରେଟିଂ

TAGGED:

KENDRAPARA
ଅନୀଲ ପ୍ରକାଶ ଧଳ
ଓଡ଼ିଶା ଖବର
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଡିବିଲ୍ଡର ଅନୀଲ
ANIL PRAKASH DHALA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.