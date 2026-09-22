ETV Bharat / sports

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚୟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା: ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଖେଳାଳି ଓ ଅଭିଭାବକ

ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍କୁଲ୍ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Kendrapara Athletes Allege Mismanagement in District Taekwondo Trials
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚୟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2026 at 11:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ସୋମବାରଠାରୁ କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୧୪ ଓ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ବିଭାଗକୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (SGFI) ଏହି ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଗତ ୧୦ ତାରିଖରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଖେଳ ଆୟୋଜନ ୧୯ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରି ୨୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମନୋନୀତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର, ଅଭିଭାବକ ଓ କୋଚ୍‌।

କ’ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ?

ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍କୁଲ୍ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ କୋଚ୍‌ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥଳରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେଫ୍ଟି ଗାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।

Kendrapara Athletes Allege Mismanagement in District Taekwondo Trials
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚୟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat)

ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରି ଛାତ୍ର ତଥା ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ଖେଳାଳି ମୁସ୍ତାଫିଜ୍ ବେଗ କହନ୍ତି, "ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ୍‌ରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୁଁ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶିଖୁଛି। ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପଞ୍ଚ, ଡବଲ୍ ପଞ୍ଚ, ଟ୍ରିପଲ୍ ପଞ୍ଚ ଆଉ କିକ୍ ବି ବହୁତଗୁଡ଼ାଏ ଶିଖିଛି। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ସେଠାରେ ହାରିଛି ବି ଏବଂ ଜିତିଛି ବି। ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଛି, ସେମିତି କଟକ ବି ଯାଇଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବି ଖେଳିଛି। ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚୟନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଟ୍ କିଛି ବି ନଥିଲା, କୌଣସି ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେଠାରେ ମ୍ୟାଟ୍ ନଥିଲା, ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ପାଲ ଉପରେ ଫାଇଟ୍ କଲୁ। ଫାଇଟ୍ ବେଳେ ପାଲ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଲା, ଆମେ କେମିତି ଫାଇଟ୍ କରିଛୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ରେଫ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଗରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଣାଗଲା କି ଶନିବାର ଦିନ ଚୟନ ପାଇଁ ଖେଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ସକାଳେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରବିବାର ଥିଲା, କାଲି ଚୟନ ପାଇଁ ଖେଳ ୪ଟା ବେଳେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିନ ୨ଟା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆସି ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚ, ଚୟନ ପାଇଁ ଖେଳ ହେବ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଠାରେ ୨୫ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଥିଲା। ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପହଞ୍ଚି ଫାଇଟ୍ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ଶିଖିଛି ଏମିତି ଚିରିକୁଟି ନିୟମ ନଥିଲା। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଚିରିକୁଟି ନିୟମ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଲା। ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେ ଦୁଇଟା ପେପର୍‌ରେ ଲେଖି ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଜିତାଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଇଁ ପଠାଇଦେଲେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇ ଖେଳ କରାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଜିତାଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ।"

Kendrapara Athletes Allege Mismanagement in District Taekwondo Trials
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚୟନକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଖେଳାଳି ଓ ଅଭିଭାବକ (ETV Bharat)

ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ କରି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ମିର୍ଜା ଫେଜଲ୍ ବେଗ କହନ୍ତି, "ମୁଁ ମିର୍ଜା ମୁସ୍ତାଫିଜ ବେଗଙ୍କ ଭାଇ।ଆମକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୁହାଗଲା ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ କମ୍ପିଟେଶନ ହେବ। ତା'ପରେ ଶନିବାର ଦିନ ଆମକୁ କଲ୍ କରି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବା​ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ପରେ ରବିବାର ଦିନ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସ ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଖେଳ ହେବ,ସ୍କୁଲ୍‌କୁ ଆସ। ଆମେ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଯାହା ବି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ଆମ ପିଲାକୁ ଜରି ପାଲ ଉପରେ ଖେଳାଇଲେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସେଠାରେ ଚାରିଜଣ ରେଫ୍ରୀ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦୁଇଜଣ ରେଫ୍ରୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ରେଫ୍ରୀ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଖାଲି ସେଣ୍ଟର୍‌ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ରେଫ୍ରୀ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍‌ରେ ଖାଲି ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପେପର୍‌ରେ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂରା ସବୁକିଛି କାମ ସବୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଉଛୁ ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କରି ଆମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତା' ପରଦିନ ହଠାତ୍ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆସ।​ଅନ୍ଧାରରେ ଖେଳ କରାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ଜମା ଜଳୁଥିଲା, ତା' ଭିତରେ ପିଲା କେମିତି ଫାଇଟ୍ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ, ନା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା,ନା ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତୁ ପାଲ ଉପରେ ମୋ ଭାଇର ଗୋଡ଼ ଖସିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା"

Kendrapara Taekwondo Selection Controversy
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚୟନରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ (ETV bharat)

ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୧୦ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ଜୋନ୍, ବ୍ଲକ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହର କ୍ରୀଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରିଣୀ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଛୁଟିରେ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ଏହି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଜିଲ୍ଲାର ସୁଦର୍ଶନ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଓ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ନଥିବା ନେଇ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲି। ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ସେନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯିବ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଜହୀର ଖାନଙ୍କୁ ଦେଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ଵ; IPL 2027 ପାଇଁ ନିଜେ ବାଛିବେ ନିଜ ‘ଟିମ୍’

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬: ମିକ୍ସଡ୍ ମାର୍ଶଲ୍ ଆର୍ଟସରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତାଇଲେ ସୁଚିକା ତରିୟାଲ୍

TAGGED:

ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
ଓଡ଼ିଶା ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ଆସୋସିଏସନ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚୟନ ବିବାଦ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କ୍ରୀଡ଼ା ଖବର
KENDRAPARA TAEKWONDO CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.