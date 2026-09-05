କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନିଆରା ଗୁରୁ 'ନାରୁ ସାର', ଆଇନଜୀବୀରୁ ଭଲିବଲ୍ କୋଚ୍, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି 200 କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ
65 ବର୍ଷୀୟ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ 1990 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ କୁରୁଜଙ୍ଗାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 'ନୀଳମଣି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀ'। ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ 36 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ।ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 5, 2026 at 4:41 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ‘ଗ’ ନାମକ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ‘ର’ ରୂପକ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକାକୁ ଯିଏ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ । ଆଜି 'ଗୁରୁଦିବସ' । ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜର ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁମାଆଙ୍କୁ (ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ) ମନେ ପକାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ନିଆରା ଗୁରୁ, ଯିଏ ଖାତା ବହି କିମ୍ବା କଲମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭଲିବଲ କୋର୍ଟରେ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁଛନ୍ତି ।
ପେଷା ଓକିଲାତି, ନିଶା ଭଲିବଲ୍ କୋଚିଂ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ କୁରୁଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର 'ନୀଳମଣି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏକାଡେମୀ' । ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୬ଟାରୁ ୯ଟା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟାରୁ ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ ଭଲିବଲ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ଏକାଡେମୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 'ନାରୁ ସାର୍' ଭାବେ ପରିଚିତ । ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ପେଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଇନଜୀବୀ । ହେଲେ ନିଶାରେ ଜଣେ ଭଲିବଲ କୋଚ୍।
ନାରୁ ସାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲରେ କ୍ରୀଡା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ଜେନା । ସେ କୁହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ଏଠାକୁ ଭଲି ବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆସେ । ଆମେ ଯାହା କ୍ରୀଡା ସାମଗ୍ରୀ କଥା କହିଲେ ସାର ତାହା ଆଣି ଦିଅନ୍ତି । ଆମ ଆଗରୁ ବହୁତ୍ ପିଲା ଏଠାରୁ ଖେଳ ଶିଖି ଚାକିରି କରି ସାରିଲେଣି। ସାର୍ ଏହି ଖେଳ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବି ପଇସା ପତ୍ର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଓଲଟା ସେ ଆମକୁ ଜର୍ସି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଜୋତା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଣି ଦିଅନ୍ତି । ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ସେ ଆମ ବାପା । ’’
୧୯୯୦ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିରୁ ସାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ସାଧନା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ଡେରାବିଶ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନିକିରାଇ, ଇନ୍ଦୁପୁର, ଚାଟରା ଚକଡା଼ ସମେତ ପଡୋଶୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଭୟ ଭଲିବଲ୍ ଶିଖାଇବା ସହ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ୩୬ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବାଙ୍କୀର ବିଜୟ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ।
ନାରୁ ସାରଙ୍କ ଏହି ତ୍ୟାଗର ଫଳ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କ ଏକାଡେମୀରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପିଲା ଆଜି ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ପାଇଛନ୍ତି । କେହି ସେନାରେ ତ ପୁଣି କେହି ପୋଲିସରେ... CRPF, CISF, ITBP, ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । କେତେଜଣ PET ଟିଚର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ଥରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ପିଇଟି ଟିଚର ନିଯୁକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଏକାବେଳକେ ୩୫ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାକିରୀ ପାଇଥିଲେ ।
ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସାରଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା ଯେ, ସେ କୋଚିଂ ପାଇଁ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚାକିରୀ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହାଠୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଖେଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜର୍ସି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଜୋତା, ନେଟ୍, ଭଲି ବଲ୍, ସବୁକିଛି ସେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଣି ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ।
୧୫୦ ପିଲାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ନାରୁ ସାର୍:
ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲ ଟିମର ସଦସ୍ୟା ସ୍ମୃତିରେଖା ପାଣି କୁହନ୍ତି ‘‘ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ପଢୁଛି। କାଉନସିଲ୍ ଟିମରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭଲିବଲ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିଲି । ଏବେ କୁରୁଜଙ୍ଗା ଆସୁଛି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ । ନାରାୟଣ ସାର୍ ଆମକୁ କୋଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରତିଦିନ ୨୦ ରୁ ୨୫ ଜଣ ପିଲା ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ । ଆମର ଯେଉଁ ପାସ ଆଉଟ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି । ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ’’ ।
ନାରୁ ସାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ । ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବା ସହ ଏବେ ଏକ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ, ସେଥିରେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ।
ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ( ନାରୁ ସାର୍ ) କୁହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ବୃତ୍ତିରେ ଯଦିଓ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ହେଲେ ନିଶାରେ ଜଣେ ଭଲିବଲ ଖେଳାଳୀ ଓ ଭଲିବଲ କୋଚ୍ । ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କୋଚିଂ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ । ମୋର ଖେଳଗୁରୁ ବିଜୟ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଆମେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ। ମୁଁ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଫ୍ରି ହୋଇପାରିଛି। "
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରୁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଭଲିବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି । ନାରୁ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି " ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ୬୦ରୁ ୭୦ ପିଲା ଅଛନ୍ତି । ଆମର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ ପାଖାପାଖି ହେବେ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। କଚେରୀରୁ (କୋର୍ଟରୁ) ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ । ମୋ ପିଲାମାନେ ଛୁଟିରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ମୋ ଛାତି ଗର୍ବରେ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯାଏ । ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ।’’
ସତରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠେ । ଏମିତି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାରୁ ସାରଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମହାସମାବେଶ, ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିବେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାରରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଥମ, ଛତ୍ରପତି ସାହୁଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ DEO ସମ୍ମାନ
ଶିଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଜାହାଜ କାରଖାନା: କମିବ ଦାଦନ ଦୁଃଖ, ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା