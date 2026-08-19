ETV Bharat / sports

୧୭ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଗିଲା ବିରାମ; ୫୪୪ ୱିକେଟ୍ ଓ ୫୫୫୪ ରନ୍ ସହ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି

ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡର ତଥା ୱାର୍ଭିକ୍‌ଶାୟାରର ଖେଳାଳି କିଥ୍ ବାର୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Keith Barker Announces Retirement
ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଲେ କିଥ୍ ବାର୍କର (gettyimages)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Keith Barker Retirement: ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡର ତଥା ୱାର୍ଭିକ୍‌ଶାୟାରର ଖେଳାଳି କିଥ୍ ବାର୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ବାର୍କରଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ୧୭ଟି ସିଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ସମୟ ସେହି କ୍ଲବ୍ ସହ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଏବଂ ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବାର୍କର ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ୱାର୍ଭିକ୍‌ଶାୟାର ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ସିଜନ୍‌ରେ ୧୨ ମାସର ଚୁକ୍ତିନାମା ସହ କ୍ଲବ୍‌କୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା ମୁତାବକ ରହିନଥିଲା। ଆଣ୍ଠୁ ଜନିତ ଆଘାତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚଳିତ ସିଜନ୍‌ରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସ୍କାରବୋରୋଠାରେ ୟର୍କଶାୟାର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହାକି ଡ୍ର’ ଆକାରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

Keith Barker Announces Retirement
୫୪୪ ୱିକେଟ୍ ଓ ୫୫୫୪ ରନ୍ ସହ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ କିଥ୍ ବାର୍କର (gettyiamges)

କିଥ୍ ବାର୍କର ୧୭୧ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫,୫୫୪ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ହାରାହାରି ୨୮.୩୩ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୬ଟି ଶତକ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ସେ ୫୪୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୨୩ ଥର ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ୍‌ରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର କାରନାମା ସାମିଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୪୬ ରନ୍ ଦେଇ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଥିଲା, ଯାହା ସେ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ନଟିଙ୍ଘମଶାୟାର ବିପକ୍ଷରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ସେହିପରି ୨୦୧୨ରେ ଡରହାମ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୭୦ ରନ୍ ଦେଇ ୧୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ସିଜନ୍‌ରେ ୱାର୍ଭିକ୍‌ଶାୟାର କାଉନ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଲିଷ୍ଟ ଏ ଏବଂ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ମିଶାଇ ବାର୍କର ୧୫୮ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।

କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ନିଜର ପେଶା ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାର୍କର ଫୁଟବଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଣ୍ଡର-୨୦ ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବାର୍କର ଭାବୁକ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ବଲ୍ ଧରି ଦଳ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଆଘାତ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହି ଦିନଟି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏବେ ବି ହାତରେ ବଲ୍ ଧରିବାର ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ମୋତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏକ ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଅନେକ ଆଘାତ ପରେ ମୋ ଶରୀର କହୁଛି ଯେ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି।' ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ୱାର୍ଭିକ୍‌ଶାୟାର ଏବଂ ସେହି ସହରରେ କରିବାକୁ ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜର ଘର ବୋଲି ମାନିଥିଲେ।

୧୭ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରକୁ କହିଲେ ଅଲବିଦା

କିଥ୍ ବାର୍କର ନିଜର ୧୭ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ୱାର୍ଭିକ୍‌ଶାୟାର ଏବଂ ହାମ୍ପଶାୟାର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଲ୍‌ରାଉଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ସେ କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଘାତ ଏବଂ ବୟସ କାରଣରୁ ବାର୍କର କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ଅଲବିଦା କହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖେଳକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରାରୁ ଗର୍ବ, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ସନ୍ତୋଷ ସହ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

୬୦୦ତମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ; ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୧୬୫ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଆଜି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମହାମୁକାବିଲା; ଦୁଇ ଦେଶର ଖେଳାଳି କରିବେ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍? କ’ଣ କହୁଛି ନିୟମ?

ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ମାମଲାରେ ଫସିଲେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର: କୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଲେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ

TAGGED:

KEITH BARKER ANNOUNCES RETIREMENT
CRICKETR RETIREMENT NEWS
KEITH BARKER
କିଥ୍ ବାର୍କର
KEITH BARKER RETIREMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.