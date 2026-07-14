ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ନିକଟତର କଟକର ସରୋଜ: ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ୧୪୦ ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ଅମୂଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି

ସରୋଜ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୧୪ଟି ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଜର୍ସି, କ୍ୟାପ୍, ଗ୍ଲୋଭସ୍, ବ୍ୟାଟ ଓ ହେଲମେଟ୍ ପରି କ୍ରିକେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ ପାଖରେ ସଂଗ୍ରହିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Saroj Kar 44 Year Archive of Indian Cricket
ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ନିକଟତର କଟକର ସରୋଜ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 12:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: କ୍ରିକେଟ୍ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଭାବନା। ଏହି ଭାବନାକୁ ୧୪୦ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ସହ ନିଜ ଘରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି କଟକ ଦରଘା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ସରୋଜ ରଞ୍ଜନ କର। ୧୯୮୨ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଆଜି ୪୪ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୧୪ଟି ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଜର୍ସି, କ୍ୟାପ୍, ଗ୍ଲୋଭସ୍, ବ୍ୟାଟ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ପରି ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂଗ୍ରହିତ ହୋଇ ରହିଛି।

ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଓ ସ୍ମାରକୀର ଏକ ବିରାଟ ଭଣ୍ଡାର

ସରୋଜଙ୍କ ସଂଗ୍ରହରେ ଅଢ଼େଇ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଜଗତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସାର ଡନ୍ ବ୍ରାଡମ୍ୟାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହବାଗ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି, ବିରାଟ କୋହଲି, କପିଳ ଦେବ, ମହମ୍ମଦ ଆଜାରୁଦ୍ଦିନ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଯୁବରାଜ ସିଂହ, ସନ୍ ପୋଲକ, ବ୍ରାଏନ ଲାରା, ସେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣ, ହାସୀମ ଆମଲା, ମୁଥୀଆ ମୁରଲୀଧରନଙ୍କ ପରି ଅନେକ ତାରକା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପକରଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ମାତ୍ର ୧୩ ଜଣ ତାରକା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଟୋଗ୍ରାଫ୍ ପାଇଲେ ସେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

କ୍ରିକେଟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଗଢ଼ିବେ କଟକର ସରୋଜ (ETV Bharat)

ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନା ଓ ଯୁବପିଢ଼ି

ସରୋଜ ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କ୍ରିକେଟର ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ୧୭୦୦ରୁ ୧୯୦୦ ମସିହାର ବ୍ୟାଟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟାଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି।

Saroj Kar 44 Year Archive of Indian Cricket
କଟକ ସରୋଜଙ୍କ ବିରଳ କ୍ରିକେଟ ସଂଗ୍ରହ (ETV Bharat)

ଏନେଇ ସରୋଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ,୧୯୮୨ ମସିହାରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେ ଏକ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ କାଗଜ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖି ସରୋଜଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷର ସଂଗ୍ରହ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ ହୁଏ, ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଲାଗିପଡନ୍ତି। ବାରବାଟୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ସହ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଏହି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ବାରବାଟୀରେ ମ୍ୟାଚ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ କିଛି କିଛି ଉପକରଣ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି।

Saroj Kar 44 Year Archive of Indian Cricket
କଟକ ସରୋଜଙ୍କ ବିରଳ କ୍ରିକେଟ ସଂଗ୍ରହ (ETV Bharat)

ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସ୍ଵାକ୍ଷର ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ବୋଲି ସରୋଜ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରି ସାଇତି ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ସରୋଜଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ପୁଅ ଯୁବରାଜ କର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

Saroj Kar 44 Year Archive of Indian Cricket
କଟକ ସରୋଜଙ୍କ ବିରଳ କ୍ରିକେଟ ସଂଗ୍ରହ (ETV Bharat)

ପୁଅ ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ବାପାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ କିପରି ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ।"

Saroj Kar 44 Year Archive of Indian Cricket
କଟକ ସରୋଜଙ୍କ ବିରଳ କ୍ରିକେଟ ସଂଗ୍ରହ (ETV Bharat)

କ୍ରିକେଟର କ୍ରେଜ୍ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ପୁରୁଣା କ୍ରିକେଟ୍ ଉପକରଣ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବାପାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେହିପରି ୧୭୦୦ରୁ ୧୯୦୦ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟର କ୍ରମବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସାଇତି ରଖାଯାଇଛି। ସେତେବେଳର ବ୍ୟାଟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟାଟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ବାପାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଯୁବରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Saroj Kar 44 Year Archive of Indian Cricket
କଟକ ସରୋଜଙ୍କ ବିରଳ କ୍ରିକେଟ ସଂଗ୍ରହ (ETV Bharat)

ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ସରୋଜଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କଟକ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖାଗଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ।"

Saroj Kar 44 Year Archive of Indian Cricket
କଟକ ସରୋଜଙ୍କ ବିରଳ କ୍ରିକେଟ ସଂଗ୍ରହ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଜମି ବିକ୍ରି କରି ପୁଅକୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବନାଇଲେ ବାପା; ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ କୃଷକ ପରିବାର

ଚକ୍‌ଖଡ଼ିରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌! ଅଭିନବ କଳାକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯୁବ ଇଂଜିନିୟର

TAGGED:

CRICKET MEMORABILIA COLLECTOR
SAROJ KAR
କଟକ
CUTTACK CRICKET HISTORIAN
RARE CRICKET COLLECTION ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.