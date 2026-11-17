'10 ବର୍ଷ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ ବିରାଟ', କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ କପିଳ ଦେବ
ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କପିଳ ଦେବ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Published : November 17, 2026 at 1:12 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କପିଳ ଦେବ ପୁଣି ଥରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମେ 2025 ରେ ଯେତେବେଳେ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେବେଠାରୁ ହିଁ କପିଳ ଦେବ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଜର ନିରାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। 1983 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଅଧିନାୟକଙ୍କ ମତରେ, କୋହଲିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫିଟନେସକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତରବରିଆ ଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଗଭୀର ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ କପିଳ ଦେବ କୋହଲିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଫିଟନେସର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଅବସର ନେବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା। କୋହଲିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଫିଟନେସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ସେ ଫିଟନେସ୍ ମାମଲାରେ ଜଣେ 25 ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରିବେ। ରାଗରେ ଆସି ଅବସର ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେ ମୋହିନ୍ଦର ଅମରନାଥଙ୍କ ଭଳି ହେବା ଉଚିତ୍, ଯାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଥର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ।"
"I THINK VIRAT KOHLI MADE THE BIGGEST MISTAKE" Kapil Dev said 🗣️, "I think Virat Kohli made the biggest mistake. He retired from Test cricket. He will regret his decision after 10 years. He should not have retired. Kohli has fitness on his side, and his fitness is far better than any other player. He can challenge even a 25-year-old cricketer on fitness. Getting angry and retiring is not right. They should be like Mohinder Amarnath. He was dropped so many times, but he came back and proved others wrong."— Cricket Central (@CricketCentrl) November 16, 2026
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କପିଳ ଦେବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଟି20 ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ହିଁ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଉଭୟ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା। ବୋଲର ମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ପିଚରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଚାରିଟି ଇନିଂସରେ ଦୁଇଥର ଶୂନରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ସହ ଦଳ ପାଇଁ କେବଳ 30 ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ କପିଳ ଦେବ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସର୍ବୋପରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ସେ ଖେଳିପାରିବେ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଖେଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ରୋହିତ ଦେଶର ଚମତ୍କାର ସେବା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଖେଳୁନଥିବେ। ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, ଆର ଅଶ୍ୱିନ, ଏମଏସ ଧୋନି ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ।"
🚨"SELECTORS SHOULD DECIDE ROHIT SHARMA'S INTERNATIONAL FUTURE"🚨 Kapil Dev said 🗣️, "If he can play, fine. I would leave it to the selectors. If they take a call, his time is over. It’s entirely up to the selectors because they are thinking collectively about what’s best for the game. Rohit has served the country admirably, and he’s not going to be there throughout his life. Sunil [Gavaskar], Sachin [Tendulkar], Anil Kumble, R Ashwin, MS Dhoni — all gone, and you have to go one day."— Cricket Central (@CricketCentrl) November 16, 2026
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଏହି ଦୁଇ ସିନିୟର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପୂରା ସିରିଜରେ ରନ୍ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା। କୋହଲି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ 74 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେ ନିଜର ଲୟ ବଜାୟ ରଖିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନିଟି ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ସର୍ବମୋଟ 12 ରନ୍ ହିଁ ବାହାରିଥିଲା।