ETV Bharat / sports

ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗର ଅନ୍ତ! ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ

Kane Williamson: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Kane Williamson Retires
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kane Williamson Retires: ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୱିଲିୟମସନ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ୧୬ ବର୍ଷର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ୱିଲିୟମସନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ୩୭୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୯୩୪୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୪୮ଟି ଶତକ ଏବଂ ୬ଟି ଦ୍ୱିଶତକ ସାମିଲ ରହିଛି।

୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଶୈଳୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକତା କମ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ନିରନ୍ତରତା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ୱିଲିୟମସନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟରେ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କିୱି ଦଳର ଗଣନା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିଲା।

କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ (WTC) ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କାରଣ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଦଳ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପଡ଼ିଆରେ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ଆସିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ।

ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବୟାନରେ ୱିଲିୟମସନ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏବାବଦରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲି ଏବଂ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମତେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ସମୟ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ସେହି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ରହିଆସିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୁଁ ମୋର ଶତପ୍ରତିଶତ ଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଏହାଠାରୁ କମ୍‌ରେ ଖେଳିବା ଠିକ୍ ହେବନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୁଁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।"

ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ କହିଛି ଯେ, ଆମର ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ସଂନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଥିଲେ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ

ୱିଲିୟମସନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଡାହାଣହାତୀ ଧାକଡ଼ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୪୦ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୯୧ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୭୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିୱି ଦଳ ୨୦୧୯ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥିଲା। ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୱିଲିୟମସନ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ' ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ କିୱି ଦଳ ୨୦୨୧ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

VIDEO: ୩୫୦୦୦ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ‘ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର’ଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ; ଝିଅ ସାରା କଲେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍!

ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲା ବଂଲାଦେଶ: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିଲା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ODI ସିରିଜ୍‌

TAGGED:

KANE WILLIAMSON RETIREMENT NEWS
KANE WILLIAMSON CAREER STATS
NEW ZEALAND CRICKETER RETIREMENT
କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ଅବସର
KANE WILLIAMSON RETIRES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.