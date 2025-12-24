ପୁଣିଥରେ କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ: ହିରୋ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ଲାଗି ପରିସର ହେବ ଉତ୍ସବ ମୁଖର
ଭୁବନେଶ୍ବରର କଳିଙ୍ଗ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ 17 ଜାନୁଆରୀରୁ 26 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହେବ l
Published : December 24, 2025 at 4:56 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ । ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହିରୋ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ 2025-26 । ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଞ୍ଚି (ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ), ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ)ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ l ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା 28 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ଜାନୁଆରୀରେ ଶେଷ ହେବ l
28 ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମେ ରାଞ୍ଚିର ଜୟପାଲ ସିଂ ମୁଣ୍ଡା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଟର୍ଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ 16 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ l ସେହିପରି 3 ଜାନୁଆରୀରୁ 9 ଜାନୁଆରୀ ମେୟର ରାଧା କ୍ରିଷ୍ନନ୍ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯିବ l ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ବରର କଳିଙ୍ଗ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ 17 ଜାନୁଆରୀରୁ 26 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହେବ l
ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେବ l ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ପୁଣି କମ୍ପିବ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ l ରାଜଧାନୀବାସୀ ସବୁ ବର୍ଷ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନକୁ l କାରଣ ରାଜଧାନୀରେ ହକି କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ l କ୍ରିକେଟ ପରେ ହକିକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି l ଗତବର୍ଷ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ରେ ଖଚାଖଚ୍ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ନିଜ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବେ, ତାକୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ l ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଖେଳିବେ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ । ତେବେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ରହିବେ l
ଏନେଇ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ଦିଲୀପ ତିର୍କି କହିଛନ୍ତି, "ଏବର୍ଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି l ପ୍ରଥମେ ଚେନ୍ନାଇ, ରାଞ୍ଚି ଓ ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍ l ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ହେବ l ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଯେତେବେଳେ ହକି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲିଗ୍ ହୋଇଥିଲା ରାଉରକେଲାରେ l କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଲିଗ୍ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହେବ pro ଲିଗ୍ ରାଉରକେଲାରେ ଫେବ୍ରୁଆରିରେ ହେବ l ମହିଳା ହକି ରାଞ୍ଚିରେ ହେବ l"
"ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ l କ୍ରିକେଟ, କବାଡ଼ି ଖେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠି ଯୁବ ଖେଳାଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି l ଏପରିକି ହକିରେ ମଧ୍ୟ ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ଖେଳାଳି ସାମନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି l ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ମାଗଣା କରାଯାଇଛି l ତିନିଟି ରାଜ୍ୟରେ ଫ୍ରୀ କରାଯାଇଛି", ବୋଲି ଦିଲୀପ ସୂଚନା ଦେବାସହ, ଦର୍ଶକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ବୋଲି ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି l
ସେପଟେ ହକି ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ହକି ମ୍ୟାଚ୍। ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି l ଗତଥର ରାଉରକେଲାରେ ହୋଇଥିଲା l ନୂଆ ନୂଆ ଖେଳାଳି ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେଇଟା ବଡ କଥା l
ଇଟିଊି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର