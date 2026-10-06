ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସତ୍ୟପୀର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ସମ୍ମାନ
କଳାହାଣ୍ଡିର ପୁଅ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ପଞ୍ଚ୍ ମ୍ୟାନ୍' ସତ୍ୟପୀର ପ୍ରଧାନ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସରେ ନିଜ ନାମ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂ
Published : October 6, 2026 at 12:12 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି: କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିର ପୁଅଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଫଳତା। ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଓ ଅଦମ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରି କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଲକ ଦେପୁର ଗାଁର ସତ୍ୟପୀର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଧାନ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଓଜନ ଧରି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ୧୮୩ଟି ପଞ୍ଚ୍ ମାରି ଏହି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ସତ୍ୟପୀରଙ୍କୁ ଏହି ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ତରଫରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଭ୍ୟାସ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ନିରନ୍ତର ଶାଣିତ କରିବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ୧୮୩ଟି ପଞ୍ଚ୍ ମାରିବା ଭଳି ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ସହ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଏକାଗ୍ରତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି।
ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସତ୍ୟପୀରଙ୍କୁ ନେଇ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସତ୍ୟପୀରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଫୁଲମାଳା, ଉତ୍ସାହ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ ଷ୍ଟେସନ ପରିସର ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା।
ସତ୍ୟପୀରଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସୀମିତ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିପାରେ ଏହା ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପ୍ରମାଣ କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟପୀରଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଏବେ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି।
ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡଧାରୀ ସତ୍ୟପୀର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି
ସତ୍ୟପୀର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି "ଦିନକୁ ୨୦,୦୦ ୦ ରୁ ୨୫,୦୦୦ ପଞ୍ଚ୍ ମାରିଲେ ହିଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଇରାନ୍ର ଜଣେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନମଦାର ଗିଲାନି ଅନସାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ସେ ୧୭୮ଟି ପଞ୍ଚ୍ ମାରିଥିଲେ। ମୁଁ ୧୮୩ଟି ପଞ୍ଚ୍ ମାରି ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଭାରତ ନାଁରେ କରିପାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚ୍ ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ପାକିସ୍ତାନର ମହମ୍ମଦ ରାସିଦଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି। ଆଉ ଏଥର ଏକକ ହାତରେ ଓଜନ (ୱେଟ୍) ଧରି ପଞ୍ଚ୍ ମାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ମୋର ଶୋଲ୍ଡର ଇଞ୍ଜୁରୀ ବି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ହାତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲେ ବି ନିରନ୍ତର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖୁଥିଲି। କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହିଁ ସ୍ପିଡ୍ ଆଣିଥାଏ।"
ସତ୍ୟପୀର ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମୋ ଗୁରୁ ସେନ୍ସେଇ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରିଆଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଏକୋଣ୍ଡୋ ଗୁରୁ ଶେଖ ମୁନାୱାର (ମୁନ୍ନା ଖାନ୍) ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ଗୁରୁମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ପଞ୍ଚ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର। ଏହି କଥା ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥିଲା। ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହାଇ-ଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ପଞ୍ଚ୍ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ସେବେଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି।"
ଏହି ସଫଳତା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳିଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସାର୍ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର କମିଶନର-କମ୍-ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବାସରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି।