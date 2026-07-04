କଳାହାଣ୍ଡିର ଆକାଶ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମରସିନରେ ମେଡାଲ: ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମମାଟିରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ 2028 ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ
ତୁର୍କୀ ମରସିନରେ ୱାର୍ଲଡ ଆବିଲିଟି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ-2026ରେ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟୀ ପରେ ଫେରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାର ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : July 4, 2026 at 4:23 PM IST
Akash Ranjan Mund, ଭବାନୀପାଟଣା (କଳାହାଣ୍ଡି): କଳାହାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଟିର ପୁଅ ଭବାନୀପାଟଣାର ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ । ତୁର୍କୀର ମରସିନ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ "ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆବିଲିଟି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ-2026"ରେ ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସେ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ ସହ ଜନ୍ମମାଟି କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଫେରିବା ପରେ ଆକାଶ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛସ୍ବିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିର ଗର୍ବ ଆକାଶ:
ଆକାଶ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା କଲେଜ ଛକଠାରେ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ, ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସହ ବାଜା, ବାଜଣା ଏବଂ ବୀର ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରାର ତାଳେ ତାଳେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା । ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆକାଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ କ୍ରାଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ।
ଆକାଶଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଆକାଶ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସହର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ସାଥିରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ । ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆକାଶଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ମରସିନ :
ଜନ୍ମମାଟିରେ ଉଚ୍ଛସ୍ବିତ ସ୍ବାଗତ-ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ । ସେ କହିଛନ୍ତି " ମାଆ ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିଛି । ୟୁଥ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ତିନି ତିନିଟି ମେଡାଲ ଜିତିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡିର ପୁଅ କେବେ ବି ହାର ମାନିବ ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।"
ବାପାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛି: ଆକାଶ
କଳାହାଣ୍ଡି, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଆକାଶ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । 'ବାପା ଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।' ଆକାଶ କହିଛନ୍ତି, ' ମୋ ବାପା ଯଦି ଥାନ୍ତେ ତେବେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ । ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2028 ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ:
'ଏହି ମେଡାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛି ସମସ୍ତ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମେଡାଲ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଏବଂ ସାରାଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆକାଶ । ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2028ରେ ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲେସଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ । ଏଥିରେ ପଦକ ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାୱାର ସଚିନ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, "କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅ ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ 3ଟି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଗର୍ବିତ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆକାଶଙ୍କୁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ । ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାଗ ନେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ମେଡାଲ ଜିତନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଭ କାମନା ଜଣାଉଛୁ । "
ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ଆକାଶ:
ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ଘର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛେଣ୍ଡିଆ । ସେ ଏବେ ପରିବାର ସହ ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଜନ୍ମରୁ ଆକାଶଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ସେ କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି । ଆକାଶ ନର୍ଲା ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାସ୍ କରିବା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ବର କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପଢୁଛନ୍ତି ।
ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ଆକାଶଙ୍କ ସଫଳତା:
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦକ-
1- ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ -2024ରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
2- ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-2025ରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
3- ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-2026ରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ
ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପଦକ:
1- ଜାତୀୟ ୟୁଥ୍ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-2025ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ(ସିଙ୍ଗଲ୍ସ)
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପଦକ:
1-BWF ଉଗାଣ୍ଡା ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-2024ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଚ(ସିଙ୍ଗଲ୍ସ)
2- ତୁର୍କୀର ମରସିନରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆବିଲିଟି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ-2026"ରେ 2ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ
ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଆକାଶଙ୍କ ରାଙ୍କିଂ:
- ରାଜ୍ୟ ରାଙ୍କିଂ-1
- ଜାତୀୟ ରାଙ୍କିଂ-3
- ବିଶ୍ବ ରାଙ୍କିଂ-48
କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚ: ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା
ବିଶ୍ୱ ୟୁଥ୍ ଗେମ୍ସ ଡବଲ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ ବିଭାସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା