ETV Bharat / sports

ମୋକିରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା! ଚୀନ୍‌କୁ ୧-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଜୁନିୟର ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ

India vs China Hockey Final: ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଚୀନ୍‌କୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

Junior Womens Asia Cup 2026 India vs China Final result
ଚୀନ୍‌କୁ ୧-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଜୁନିୟର ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ (Hockey India (@TheHockeyIndia))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ମହିଳା ହକି ଦଳ ପୁଣିଥରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚୀନ୍‌କୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ। ଏହା ସମେତ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଝିଅମାନେ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍‌ରେ କ୍ରମାଗତ ତିନିଟି ଟ୍ରଫି ଜିତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶର ନାମ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି।

ଚୀନ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମିନିଟ୍‌ରୁ ହିଁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚୀନ୍ ଦଳ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଫେନ୍ସ ରଣନୀତି ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭାରତୀୟ ଫରୱାର୍ଡମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପାସିଂର ପରିଚୟ ଦେଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହକୁ ଭେଦ କରିଥିଲେ।

ଚୀନ୍‌କୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ

ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ୧୭ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସାନିକା ମାନେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟିକ୍-ୱର୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସାନିକାଙ୍କ ଏହି ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଝୁମିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଗୋଲ୍ ପରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଗୋଲ୍‌ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଅନେକ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଗୋଲକିପର ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ପରି ଠିଆ ହୋଇ ଚୀନ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ସିଟି ବାଜିବା ମାତ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଶିବିରରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।

ଜୁନିୟର ମହିଳା ହକି ଦଳର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯାତ୍ରା

ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ହକି ଦଳର ଏହି ଯାତ୍ରା କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ମହିଳା ହକି ଦଳର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନଜର ଆସେ।

  • ୨୦୨୩ ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଆରମ୍ଭ: ଭାରତ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୨-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଏଚ୍‌ଏଫ୍‌ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା।
  • ୨୦୨୪ ରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ: ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଏହି ଦବଦବା କାୟମ ରଖି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ମହାଦେଶରେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା।
  • ୨୦୨୬ ରେ ଟାଇଟଲ୍ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚୀନ୍‌କୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ମାତ୍ ଦେଇ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତି ନିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ହକି ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୫-୧ ଗୋଲ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

INDIA VS CHINA HOCKEY FINAL
ଭାରତ ବନାମ ଚୀନ୍ ହକି ଫାଇନାଲ୍
ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ବିଜେତା
ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ମହିଳା ହକି ଦଳ ରେକର୍ଡ
JUNIOR WOMENS ASIA CUP 2026 FINAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.