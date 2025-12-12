FIH ହକି ପୁରୁଷ ଜୁନିଅର ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ; ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶାରୁ ଖେଳୁଥିଲେ 4 ଜଣ
ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ 2025ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ । ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଦେଶର କ୍ରୀଡା ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
Published : December 12, 2025 at 10:50 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରୋଞ୍ ପଦକ ଅର୍ଜନ କରିଛି । ତାମିଲନାଡୁ ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ FIH Junior men Hockey Worldcup ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୪-୨ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ହକି ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଜୁନିଅର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
𝐓𝐡𝐫𝐢𝐥𝐥𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝𝐬! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) December 10, 2025
Watch the highlights of India’s dramatic 4–2 victory over Argentina to clinch Bronze at the FIH Hockey Men’s Junior World Cup Tamil Nadu 2025. 🥉🏑#HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHMensJuniorWorldCup #RisingStars #JWC2025 pic.twitter.com/2XoLbvRzN3
ତାମିଲନାଡୁରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୮ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏଫଆଇଏଚ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ବକପ । ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ 4 ଜଣ ଓଡିଆ ଯୁବ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒂 𝒘𝒊𝒏 𝒃𝒓𝒐𝒏𝒛𝒆 🏑🇮🇳! #𝑹𝒊𝒔𝒊𝒏𝒈𝒔𝒕𝒂𝒓𝒔— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 10, 2025
𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐭𝐢𝐦𝐞: 𝐈𝐍𝐃 𝟒 - 𝟐 𝐀𝐑𝐆
India scripts a comeback for the ages, scoring four goals past the Argentine defence in the final quarter to win the bronze medal at the FIH Hockey Men's Junior World Cup Tamil… pic.twitter.com/XGJ688sRSq
FIH ହକି ପୁରୁଷ ଜୁନିଅର ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଜୁନିଅର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ । ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ 4-2 ଗୋଲରେ ହରାଇଛି ଜୁନିଅର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ । ତେବେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ସଫଳତା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିଚୟ କହିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ।
𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐫𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝!! 🏆 🇩🇪— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 10, 2025
Germany hold their nerves in the shootout to edge past Spain and win their eighth FIH Hockey Men’s Junior World Cup title in Tamil Nadu! #RisingStars #MadeForHockey #Hockey pic.twitter.com/RXH2VEVMgI
ଜୁନିଅର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "FIH ହକି ପୁରୁଷ ଜୁନିଅର ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ରେ ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ଆମର ପୁରୁଷ ଜୁନିଅର ହକି ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ! ଆମର ଯୁବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଦଳ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଫଳତା ଦେଶର ଅଗଣିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ।"
Congratulations to our Men's Junior Hockey Team on scripting history at the FIH Hockey Men’s Junior World Cup 2025! Our young and spirited team has secured India’s first-ever Bronze medal at this prestigious tournament. This incredible achievement inspires countless youngsters… pic.twitter.com/iEbPd2Jh1z— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2025
ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଟ୍ବିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୁଷ FIH ହକି ଜୁନିଅର ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ।ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ ଉତ୍ସାହୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି । ଆମର ଜୁନିଅର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଅଧିକ ସଫଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାମନା କରୁଛି ।"
Heartiest congratulations to Team India on clinching the bronze medal at the Men’s FIH Hockey Junior World Cup 2025.— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) December 11, 2025
The spirited comeback against Argentina reflects the grit, discipline and indomitable determination of our young players. Their exceptional performance has made… pic.twitter.com/1kLM5mX397