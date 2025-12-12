ETV Bharat / sports

FIH ହକି ପୁରୁଷ ଜୁନିଅର ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ; ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶାରୁ ଖେଳୁଥିଲେ 4 ଜଣ

ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ 2025ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ । ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଦେଶର କ୍ରୀଡା ଇତିହାସରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

Indian Hockey Team (FIH)
ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ (File Photo)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 12, 2025 at 10:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରୋଞ୍ ପଦକ ଅର୍ଜନ କରିଛି । ତାମିଲନାଡୁ ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ FIH Junior men Hockey Worldcup ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୪-୨ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ହକି ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଜୁନିଅର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ତାମିଲନାଡୁରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୮ ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏଫଆଇଏଚ ଜୁନିୟର ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ବକପ । ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ 4 ଜଣ ଓଡିଆ ଯୁବ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

FIH ହକି ପୁରୁଷ ଜୁନିଅର ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଜୁନିଅର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ । ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ 4-2 ଗୋଲରେ ହରାଇଛି ଜୁନିଅର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ । ତେବେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ସଫଳତା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିଚୟ କହିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ।

ଜୁନିଅର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଟିମକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "FIH ହକି ପୁରୁଷ ଜୁନିଅର ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ରେ ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ଆମର ପୁରୁଷ ଜୁନିଅର ହକି ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ! ଆମର ଯୁବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ଦଳ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଫଳତା ଦେଶର ଅଗଣିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ।"

ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହି ସଫଳତା ପରେ ଟ୍ବିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୁଷ FIH ହକି ଜୁନିଅର ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ।ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ ଉତ୍ସାହୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି । ଆମର ଜୁନିଅର ପୁରୁଷ ହକି ଦଳର ଅଧିକ ସଫଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାମନା କରୁଛି ।"

TAGGED:

INDIA BEAT ARGENTINA TO WIN BRONZE
ODISHA CM MOHAN MAJHI
INDIAN JUNIOR MENS HOCKEY TEAM
INDIA VS GERMANY BRONZE MEDAL MATCH
HOCKEY JUNIOR WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.