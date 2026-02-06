ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, କମିନ୍ସଙ୍କ ପରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍
T20 World Cup 2026: ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ପାଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆଉ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
Published : February 6, 2026 at 12:32 PM IST
Josh Hazlewood Ruled Out: ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ପରେ ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ ଆଘାତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କମିନ୍ସଙ୍କ ପରେ ହାଜେଲଉଡଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡି଼ବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ସଦୃଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସେଫିଲ୍ଡ ସିଲ୍ଡରେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ହାଜେଲଉଡ୍ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଆଘାତ ପାଇଁ ସେ ଆଶେସ୍ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାଜେଲଉଡ୍ ସିଡନୀରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। କଲମ୍ବୋରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଟୋନି ଡୋଡମାଇଡ୍ କହିଛନ୍ତି, ''୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ଖେଳାଳି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟ୍ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।''
ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡଙ୍କ ବଦଳରେ କିଏ ଖେଳିବ?
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଶା କରିଥିଲା ଯେ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାଜେଲଉଡଙ୍କ ବଦଳରେ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଟୋନି ଡୋଡମେଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବଦଳ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରି ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।
ଟ୍ରାଭେଲିଂ ରିଜର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ଶନ୍ ଆବୋଟ୍
ଡାହାଣହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍ ଓ ବାମହାତୀ ବୋଲର ବେନ୍ ଦ୍ୱାରଶୁଇସ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳରେ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର। ଶନ୍ ଆବୋଟ୍ ଜଣେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ରିଜର୍ଭ ଏବଂ ସେ ପରେ ହାଜେଲଉଡ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରନ୍ତି। ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନେଇ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ ଏଲିସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ଆଡାମ୍ ଜାମ୍ପାଙ୍କୁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦଳ:
ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, କୁପର କନୋଲି, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ବେନ୍ ଡ୍ୱାରଶୁଇସ୍, କାମେରୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍, ମାଥ୍ୟୁ କୁହନେମାନ, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍, ମାଥ୍ୟୁ ରେନଶା, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ଆଡାମ୍ ଜାମ୍ପା।