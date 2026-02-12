ETV Bharat / sports

Highest Cricket Catch: କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ମାମଲାରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜସ୍ ବଟଲର୍

Jos Buttler World Record: ଇଂଲଣ୍ଡ ୱିକେଟକିପର ଜସ୍ ବଟଲର୍ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ମାମଲାରେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

World's Highest Cricket Catch
କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ମାମଲାରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜସ୍ ବଟଲର୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 12, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

World's Highest Cricket Catch: ଇଂଲଣ୍ଡ ୱିକେଟକିପର ଜସ୍ ବଟଲର୍ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ମାମଲାରେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଖସିଥିବା କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କେଭିନ୍ ପିଟରସେନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବଟଲର୍ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବଟଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବଟଲର୍ ପ୍ରାୟ ୬୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷ କିଛି ପ୍ରୟାସରେ ଏହି କାରାନାମା କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ଶାନନ୍ ଜେବାସେଲାନଙ୍କା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଟଲର୍

ଜସ୍ ବଟଲର୍ ୧୨୨ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଖସା ଯାଇଥିବା ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ। ଯାହା ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ୧୨୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ କେବେ ଏପରି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଜସ୍ ବଟଲର୍ କେପ୍ ଟାଉନରେ ଏହି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟିମୋଥି ଶାନନ୍ ଜେବାସେଲାନଙ୍କା ନାମରେ ଥିଲା। ଯିଏ ୧୯ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ରେ ସିଡନୀରେ ୧୧୯.୮୬ ମିଟର (୩୯୩ ଫୁଟ ୨.୮୯୭ ଇଞ୍ଚ) ଉଚ୍ଚତାରୁ ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ।

୬୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିଥିଲେ ରେକର୍ଡ

ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ୬୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ୫୦ ମିଟର କ୍ୟାଚ୍ ସହିତ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କିଛି ପ୍ରୟାସରେ ସେ ବୁଝି ପାରୁ ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେଉଛି। The Switch Hit YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ଜସ୍ ବଟଲର୍ କେଭିନ୍ ପିଟରସେନଙ୍କୁ କହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହା କରିବା କଷ୍ଟକର, ଯେତେବେଳେ କି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ସହଜ। ବଟଲର୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମଏସ୍ ଧୋନି ଏବଂ ଆଡାମ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହା କେବେ କରିନଥିବେ।

ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତାରୁ କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ବଟଲର୍

୬୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ସୀମାର ଶେଷ କିଛି ମିନିଟ୍‌ରେ ଜସ୍ ବଟଲର୍ ୧୨୨ ମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ଖସୁଥିବା ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବଟଲର୍ ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକାଶରୁ ଏକ ଗୋଲାପୀ ବଲ୍ ପକାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ସେ ଧରିପାରି ନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଧଳା ବଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବାକୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧଳା ବଲ୍ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି ଲାଲ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ଶେଷ କିଛି ମିନିଟ୍‌ରେ ସେ ୧୨୨ ମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ଖସିଥିବା ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଥର ୧୨୨ ମିଟର ଦୂରତାରୁ ବଲ୍ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ସେ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିପାରିବେ କି ନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IND vs NAM: ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ନାମିବ୍ୟା; ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ରହିବ ପିଚ୍ ଏବଂ କାହା ପଲା ଭାରି?

T20 World Cup 2026: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନୟକ ଆହତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

TAGGED:

JOS BUTTLER WORLD RECORD
GUINNESS WORLD RECORD
ଇଂଲଣ୍ଡ ୱିକେଟକିପର ଜସ୍ ବଟଲର୍
WORLDS HIGHEST CRICKET CATCH
BUTTLER HIGHEST EVER CRICKET CATCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.