କାଏରନ୍ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଜୋସ୍ ବଟଲର; ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜୋସ୍ ବଟଲର ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
Published : September 18, 2026 at 12:01 PM IST
Jos Buttler 15000 runs: ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁଛି। ଏହି ସରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କାର୍ଡିଫ୍ର ସୋଫିଆ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଘରୋଇ ଦଳ ୬ ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତିବା ସହ ସିରିଜ୍ରେ ୨-୦ ର ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜୋସ୍ ବଟଲର ନିଜର ୩୦ ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଜୋସ୍ ବଟଲର କେବଳ ୧୫,୦୦୦ ରନ୍ର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ପୁଣିଥରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବଟଲର ଏହି ମାମଲାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି କାଏରନ୍ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ କି ୭୫୪ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ୬୭୧ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୩୧.୭୧ ହାରାହାରି ସହ ମୋଟ ୧୪,୯୯୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
The first batter to scale Mt. 15k in T20s - Jos Buttler! 🔥 pic.twitter.com/jLmOVaN4Vy— Cricbuzz (@cricbuzz) September 18, 2026
୫୨୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜୋସ୍ ବଟଲର ୧୫,୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମଧ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଓପନର୍ ଭାବେ ଖେଳିଥିଲେ। ୪୯୭ଟି ଇନିଂସରେ ବଟଲର ୯ଟି ଶତକ ସହିତ ୧୦୭ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ୍ ପ୍ରାୟ ୩୬ ଥିବାବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୪୮ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୧୩୬୩ଟି ଚୌକା ସହିତ ୬୫୯ଟି ଛକା ବାହାରିଛି।
ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ୧୦,୦୦୦ ରନ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଗେଲ୍ ନିଜର ଶେଷ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ନାମରେ ୧୪,୫୬୨ ରନ୍ ରହିଛି। ବଟଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏଲେକ୍ସ ହେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରନ୍ ମାମଲାରେ ଗେଲ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଡାହାଣହାତୀ ଓପନର୍ ଏଲେକ୍ସ ହେଲ୍ସଙ୍କ ନାମରେ ୧୪,୫୮୧ ରନ୍ ରହିଛି।
Jos Buttler becomes the first player to reach 15,000 T20 runs 🤯— England's Barmy Army 🏴🎺 (@TheBarmyArmy) September 17, 2026
An incredible achievement for England’s greatest ever white-ball player 👑 pic.twitter.com/f3baodGi7M
ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍:
- ଜୋସ୍ ବଟଲର (ଇଂଲଣ୍ଡ) - ୧୫,୦୦୦ ରନ୍
- କାଏରନ୍ ପୋଲାର୍ଡ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍) - ୧୪,୯୯୯ ରନ୍
- ଏଲେକ୍ସ ହେଲ୍ସ (ଇଂଲଣ୍ଡ) - ୧୪,୫୮୧ ରନ୍
- କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ (ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍) - ୧୪,୫୬୨ ରନ୍
- ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ) - ୧୪,୨୮୪ ରନ୍
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ
ଟି୨୦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ କାର୍ଡିଫ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୬ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହା ଟି୨୦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଲଗାତାର ୧୪ତମ ବିଜୟ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ।
Another strong performance from England as they cruise past Sri Lanka in the second T20I in Cardiff 🙌— ICC (@ICC) September 18, 2026
Scores 👉 https://t.co/6B3BDqc9vr pic.twitter.com/oC2wrzmiIl