କ୍ରିକେଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ: କିଣିଲେ ରଟରଡ୍ୟାମ୍ ଡକର୍ସ ଟିମ୍
John Abraham: ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ ନୂଆ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ରେ ରଟରଡ୍ୟାମ୍ ଡକର୍ସର ସହ-ମାଲିକ ବନିଛନ୍ତି।
Published : June 26, 2026 at 4:49 PM IST
ETPL 2026: ବଲିଉଡର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି। ଶାହରୁଖ ଖାନ, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଓ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମାଲିକ ବନିଛନ୍ତି। ସେ ଆଗାମୀ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟି-୨୦ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ETPL)ରେ 'ରଟରଡ୍ୟାମ୍ ଡକର୍ସ' ଦଳର ସହ-ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟି-୨୦ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ର ପ୍ରଥମ ସିଜନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଥିବା ୬ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଲିଗ୍ ୨୬ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦଳର ସେହି ଷ୍ଟାର-ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ମାଲିକାନା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆର ଦିଗ୍ଗଜ ଜଣ୍ଟି ରୋଡ୍ସ, ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍ ଓ ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍ଙ୍କ ସହ ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାର୍ଟନର ମଧୁକର ଶ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରଟରଡ୍ୟାମ୍ ଡକର୍ସର ଦଳ ୟୁରୋପିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।
Docked at the Port of Rotterdam. ⚓️— John Abraham (@TheJohnAbraham) June 26, 2026
Thrilled to join @JontyRhodes8, @faf1307 and #HeinrichKlaasen as a Co-Owner of @RDockersetpl.
Here's to building something special, together 💪@etplofficial @junior @ShreeMadhukar #ETPL | #RotterdamDockers pic.twitter.com/WwXaIRz7fR
ଇଟିପିଏଲ୍ ରେ ଛଅଟି ସହରର ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ଲାସଗୋ, ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମ୍, ଏଡିନବର୍ଗ, ଡବ୍ଲିନ, ବେଲଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ରଟରଡ୍ୟାମ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଏହି ଲିଗ୍ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ କ୍ରିକେଟର ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଲିଗ୍ ୟୁରୋପର ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଖେଳିପାରିବେ। ଏହାସହ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟରଲାଣ୍ଡ, ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେବ।
ରଟରଡ୍ୟାମ୍ ଡକର୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା, ଏକଜୁଟ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଏବଂ ଏହି କଥା ମୋତେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟି-୨୦ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ୟୁରୋପ କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଏବଂ ରଟରଡ୍ୟାମ୍ ଡକର୍ସ ପାଖରେ କିଛି ବିଶେଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଭିଜନ, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା କ୍ରିକେଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।"
🚨 JOHN ABRAHAM IN CRICKET 🔥✨— Johns. (@CricCrazyJohns) June 26, 2026
- John Abraham becomes the Co-Owner as Rotterdam franchise in ETPL.
He joins in the Ownership along side Faf Du Plessis, Jonty Rhodes & Klaasen. pic.twitter.com/ldeodOH8Ae
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟି-୨୦ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ଗ୍ଲାସଗୋ, ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମ୍, ଏଡିନବର୍ଗ, ଡବ୍ଲିନ, ବେଲଫାଷ୍ଟ ଓ ରଟରଡ୍ୟାମ୍ ସହରର ୬ଟି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।