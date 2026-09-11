ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଜୋ ରୁଟ୍ କଲେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ମାତ୍ର ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏଭଳି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୨୦୦ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଛନ୍ତି।
Published : September 11, 2026 at 10:22 AM IST
Joe Root Test Record, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୋ ରୁଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଫିଲ୍ଡର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ରୁଟ୍ ଏହି କମାଲ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶଫିକ୍ଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ରୁଟ୍ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରର ୨୨୦ତମ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ରୁଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
ବର୍ମିଂହାମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ନେବା ମାମଲାରେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ ଜୋ ରୁଟ୍ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। ସ୍ମିଥ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୧୯ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୋ ରୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସାମ୍ନାରୁ ପ୍ରଥମ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଅଲି ରବିନ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ହିଁ ସେମ୍ ଆୟୁବଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଓଭରର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶଫିକ୍ ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ରେ ରୁଟ୍ଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ରୁଟ୍ଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ୨୨୦ତମ କ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା।
One brings two... in the first over 😮💨 pic.twitter.com/14W3WVunBB— England Cricket (@englandcricket) September 10, 2026
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳି
- ୨୨୦ କ୍ୟାଚ୍ - ଜୋ ରୁଟ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ)
- ୨୧୯ କ୍ୟାଚ୍ - ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ)
- ୨୧୦ କ୍ୟାଚ୍ - ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ (ଭାରତ)
- ୨୦୫ କ୍ୟାଚ୍ - ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ (ଶ୍ରୀଲଙ୍କା)
- ୨୦୦ କ୍ୟାଚ୍ - ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା)
ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ମାତ୍ର ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଏଭଳି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୨୦୦ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହି ୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଜୋ ରୁଟ୍, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ଏବଂ ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍। କିନ୍ତୁ ରୁଟ୍ ଏହି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଶ୍ୱରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ (୨୧୦ କ୍ୟାଚ୍) ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭି.ଭି.ଏସ୍. ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସନ୍ତି। ଯିଏ ଟେଷ୍ଟରେ ୧୩୫ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ।
Most catches by a fielder in Test history:— Rajat Jain (@RajatJain) September 10, 2026
🥇 Joe Root - 220*
🥈 Steve Smith - 219
🥉 Rahul Dravid - 210
4️⃣ Mahela Jayawardene - 205
5️⃣ Jacques Kallis - 200
Pak : 0-2🫣🔥
Root doing it all for England against Pakistan! 🏏👏 #ENGvPAK #JoeRoot pic.twitter.com/k5PiFgtamf
ଭାରତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳି
- ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼: ୨୧୦ କ୍ୟାଚ୍ (୧୬୪ ମ୍ୟାଚ୍)
- ଭି.ଭି.ଏସ୍. ଲକ୍ଷ୍ମଣ: ୧୩୫ କ୍ୟାଚ୍ (୧୩୪ ମ୍ୟାଚ୍)
- ବିରାଟ କୋହଲି: ୧୨୧ କ୍ୟାଚ୍ (୧୧୮ ମ୍ୟାଚ୍)
- ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର: ୧୧୫ କ୍ୟାଚ୍ (୨୦୦ ମ୍ୟାଚ୍)
- ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର: ୧୦୮ କ୍ୟାଚ୍ (୧୨୫ ମ୍ୟାଚ୍)
Rain brings an end to day two at Edgbaston 🌧️— England Cricket (@englandcricket) September 10, 2026
Recap all the big moments ➡️ https://t.co/VUdUehsgT2 pic.twitter.com/hH6Xr6JgL1
କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ ସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସିରିଜ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ୦-୨ ରେ ପଛୁଆ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ବର୍ମିଂହାମ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ମାତ୍ର ୧୩୩ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪୫୩ ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍, ଏମିଲିଓ ଗେ, ଡାନ ଲରେନ୍ସ, ଜେମି ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ ଅଲି ରବିନ୍ସନ୍ ଆଦି ୫ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନିଂସ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଦଳ ୫୨ ରନ୍ ସ୍କୋର ସୁଦ୍ଧା ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ୨୬୮ ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଯଦି ଏହି ୨୬୮ ରନ୍ କରିନିଏ, ତଥାପି ବୋଧହୁଏ ନିଜର ପରାଜୟ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଜିତିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମନେହେଉଛି।