ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ୧୦୩ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ଏହି ଖେଳାଳି
Published : March 22, 2026 at 10:53 AM IST
New Zealand New Captain, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଚାଲିଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କିୱି ଶିବିରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜିମି ନିଶମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଅଧିନାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ
ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟମ୍ ଲାଥାମଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲାଥାମଙ୍କ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ଟମ୍ ବ୍ଲଣ୍ଡେଲଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଜିମି ନିଶମଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ଜିମି ନିଶମ ୨୦୧୨ରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ୧୪ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ୧୦୩ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ସେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ୧୨ତମ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ, ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ ଓ ଡାନିଏଲ ଭେଟୋରୀଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜମାନେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନୀଶମଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଅଭିଜ୍ଞତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ସିରିଜ୍ର ସ୍ଥିତି ଓ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍
ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜରେ ୨-୧ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ କିୱି ଦଳ ଶାନଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ରବିବାର ୱେଲିଂଟନ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ କବଜା କରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପାଇଁ ଏହା 'କର ବା ମର' ମ୍ୟାଚ୍। ସିରିଜ୍ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଦଳକୁ ଆଜିର ବିଜୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ।
ବିଶ୍ୱକପରେ କିପରି ଥିଲା ଜିମି ନିଶମଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ?
ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଜିମି ନିଶମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ଯାହା ଦଳକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୪୬ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତର ବିଶାଳ ସ୍କୋରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ହାରିଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ପୂରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଶାମଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଦଳକୁ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିତାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା 'ଫିନିସର' ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଜିମି ନିଶମ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ 'ଲିଡର୍' ଭାବେ ଦଳକୁ ସଫଳତା ଦେଉଛନ୍ତି।