ଜେନିଫର୍ ପେସ୍‌ଙ୍କ ନିଧନ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗର ଅବସାନ

ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିଳା ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଜେନିଫର୍ ପେସ୍‌ଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି।

Published : May 17, 2026 at 7:07 PM IST

Jennifer Paes Passes Away: ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିଳା ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଜେନିଫର୍ ପେସ୍‌ଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜେନିଫର୍ ୭୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କର୍କଟ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ପେସ୍ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ଭେଟେରାନ୍ ଟେନିସ୍ ତାରକା ଲିଏଣ୍ଡର୍ ପେସ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାରଣ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜେନିଫର୍‌ଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ହକି ଷ୍ଟାର୍ ଭେସ୍ ପେସ୍‌ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗଭୀର ଦୁଃଖରୁ ପରିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳି ପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଲିଏଣ୍ଡର୍ ପେସ୍‌ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା’ଙ୍କ ସାୟା ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଇଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଜେନିଫର୍ ପେସ୍‌ଙ୍କ ନିଧନରେ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସୁଭେନ୍ଦୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍‌ର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଲିଏଣ୍ଡର୍ ପେସ୍‌ଙ୍କ ମାତୃଦେବୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜେନିଫର୍ ପେସ୍‌ଙ୍କ ନିଧନ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ। ଭାରତୀୟ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟିକା ତଥା ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ଭାବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମହାନ ଅବଦାନ ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖାଯିବ। ଦୁଃଖର ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଲିଏଣ୍ଡର୍ ପେସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତିକୁ ସହିବା ପାଇଁ ସେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ଚିର ଶାନ୍ତି କାମନା କରୁଛି।’

ଜେନିଫର୍ ପେସ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଇତିହାସର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନାମ ଥିଲେ। ବର୍ଷ ୧୯୭୨ର ମ୍ୟୁନିଖ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେହି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭେସ୍ ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବର୍ଷ ୧୯୮୦ ରୁ ୧୯୮୨ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏସିଆନ୍ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଅଧିନାୟିକା (କ୍ୟାପଟେନ୍) ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବାସ୍କେଟବଲ୍‌କୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ।

କର୍କଟ ସହ ଦୀର୍ଘ ଲଢ଼େଇ

ପାରିବାରିକ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଜେନିଫର୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର (ସର୍ଜରୀ) ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଏହି ପ୍ରାଣଘାତୀ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ। ନିଜର ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ସଚେତନ ତଥା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଥିଲେ।

ଜେନିଫର୍ ପେସ୍‌ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ସହ ନଥିଲା, ବରଂ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ସେ ବାଙ୍ଗଲା ସାହିତ୍ୟର ମହାନ କବି ମାଇକେଲ୍ ମଧୁସୂଦନ ଦତ୍ତଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଏହି ପରିବାରର ନାମ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଭେସ୍ ପେସ୍ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ହକି ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ଯିଏକି ୧୯୭୨ ମ୍ୟୁନିଖ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ (କାଂସ୍ୟ ପଦକ) ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ୧୯"୧ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍‌ର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ, ଲିଏଣ୍ଡର୍ ପେସ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯିଏକି ୧୯୯୬ ଆଟଲାଣ୍ଟା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

