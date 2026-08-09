ETV Bharat / sports

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଆହତ ଯୋଗୁଁ ଏସିଆ କପ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଭାରତର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି

Jemimah Rodrigues: ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବ୍ୟାଟର ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ 'ଦ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

Jemimah Rodrigues Highly Doubtful For Asia Cup
ଏସିଆ କପ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 9, 2026 at 3:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Women's T20 Asia Cup: ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ବ୍ୟାଟର ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ 'ଦ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' (The Hundred) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ମହିଳା ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜେମିମା ସଦର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରେଭ୍ (Southern Brave) ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଏହି ୧୦୦-ବଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୬ଟି ପାରିରେ ୩୫.୭୫ ହାରରେ ୧୪୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧାରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜେମିମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଚାର୍ଲି ନଟ୍‌ଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।

ଜେମିମା ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଆହତ

ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଆଧିକାରିକ ବୟାନରେ କହିଛି, 'ଆମେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସଙ୍କ ଆଘାତ କାରଣରୁ, ଆମେ 'ଦ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍'ର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଚାର୍ଲି ନଟ୍‌ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛୁ। ଜେମି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ।'

ମହିଳା 'ଦ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍' ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସଦର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରେଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ଦଳ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ୫ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଦଳ ପାଖରେ ଏବେ ୨୦ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା 'ଟ୍ରେଣ୍ଟ ରକେଟ୍ସ' ମଧ୍ୟ ୬ଟିରୁ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦଳ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଏସିଆ କପ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ କି ଜେମିମା?

ମହିଳା ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜେମିମାଙ୍କ ଖେଳିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତର ଚିକିତ୍ସା କେତେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହେଉଛି। ମିଡିଲ୍ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଜେମିମା ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ସାଜିଛନ୍ତି।

୩୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ତାରିଖରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାପରେ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ଓ ୫ ତାରିଖରେ ଯଥାକ୍ରମେ ହଂକଂ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ରହିଆସିଛି, ଯିଏକି ଚାରିଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ତିନିଟି ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଯଦି ଜେମିମା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଫିଟ୍ ହୋଇ ନପାରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ଯାଇପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଚୀନ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ BWF ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲେ ଅଶ୍ମିତା

World U20 Athletics: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ହାଇ ଜମ୍ପରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ବସନ୍ତ

TAGGED:

WOMENS T20 ASIA CUP
INDIAN BATTER RULED OUT
JEMIMAH RODRIGUES
ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ
JEMIMAH RODRIGUES INJURY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.