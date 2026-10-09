ଅବସର ନେଲେ ଗୁଜରାଟରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ୩୮ ବର୍ଷୀୟ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର
ଗୁଜରାଟ ଜନ୍ମିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଜିତ୍ ରାୱଲ ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : October 9, 2026 at 2:39 PM IST
Jeet Raval retirement: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଜିତ ରାୱଲ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ କିୱି ଦଳ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଜିତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭାରତରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜିତ ରାୱଲ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୨୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ ମସିହା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ୬ ବର୍ଷ ଧରି ଜାତୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
୩୮ ବର୍ଷୀୟ ଜିତ ରାୱଲ ୨୦୨୬-୨୭ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନର୍ଦ୍ଦନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନକୁ ନିଜର ଅବସର ବିଷୟରେ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପିଲାଦିନୁ ମୋର ସ୍ଵପ୍ନ ଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହ ଦେଖେ। ଏହା କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଵପ୍ନ ଥିଲା। ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଏଠାକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଗଲୁ, ଯେମିତି କି ମୋତେ ମୋର ସ୍ଵପ୍ନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ।"
ଜିତ ରାୱଲଙ୍କ ଜନ୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୮୮ରେ ଗୁଜରାଟର ଅହମଦାବାଦ ସହରରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାନଗର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପିଲାଦିନେ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପାର୍ଥିବ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୁଜରାଟ ଅଣ୍ଡର-୧୫ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର-୧୭ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅକ୍ଲାଣ୍ଡ ସହରକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଜିତଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୦୮ରେ ଅକଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୫୬ ରନର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ୨୦୧୬ରେ ଜିତଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ସେ ୫୫ ରନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୨୪ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୩୯ଟି ପାଳିରେ ୩୦.୦୭ ହାରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧,୧୪୩ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ କିୱି ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଓ ୭ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
Jeet Raval, who played 24 Test matches for New Zealand between 2016 and 2020, has announced his retirement from professional cricket https://t.co/VEcVeoVQid— Cricinfo (@cricinfo) October 9, 2026
୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଜିତ ରାୱଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସିଡନୀଠାରେ ନିଜର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଜିତ ୧୬୪ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩୭.୬୬ ହାରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୦,୪୩୨ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ନିଜର ୧୮ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟରରେ ୨୪ଟି ଶତକ ଏବଂ ୫୦ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।