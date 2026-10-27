ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଚାମ୍ପିଅନ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ସୁଚିତ୍ରାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ!
ଏସିଆନ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରୁ ଫେରିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ଓ ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏହି ଦୁଇ ପାରା-ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 27, 2026 at 7:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜାପାନର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୫ମ ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ମହିଳା ୪୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ (T47)ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ଏବଂ ମହିଳା ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ (F55/F56)ରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରତିଭାବାନ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଜାପାନରେ କମାଲ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା। ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ମହିଳା ୪୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ସେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। T47 ବର୍ଗରେ ନିଜର ଦମ୍ଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ।
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ଏ. ବୁମ୍ବାଡିୟା ୫୯.୯୭ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୌଡ଼ ଶେଷ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା ୧ ମିନିଟ୍ ୦.୬୫ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଏସ୍. ଇନ୍ଥାଚୋଟ୍ ୧ ମିନିଟ୍ ୨.୫୮ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ସହ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।
ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ପାରା କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ଉପଲବ୍ଧି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିଥିବା ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ରାଜ୍ୟର ଉଦୀୟମାନ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଆଶା ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବାଧା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ସଫଳତା ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି।
ସେହିପରି ମହିଳା ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ (F55/F56)ରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।"
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ଏସିଆନ୍ ପାରା ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ନିଜର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଜାପାନ୍ର ଆଇଚି-ନାଗୋୟାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ୩୦ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୩୫ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୪୯ଟି କାଂସ୍ୟ ସହିତ ମୋଟ ୧୧୪ଟି ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ୨୦୨୩ରେ ଚୀନ୍ର ହାଙ୍ଗଝୁରେ କରିଥିବା ନିଜର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ହାଙ୍ଗଝୁରେ ଭାରତ ୨୭ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମୋଟ ୧୦୮ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା।