'ICC ଆଗରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି'- ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଜୟ ଶାହାଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସି (ICC) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

Jay Shah to Pakistan
ପାକିସ୍ତାନ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଜୟ ଶାହାଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 15, 2026 at 10:12 AM IST

T20 World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବଦ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସି (ICC) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ନେଇ ଶାହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦେଶ ବା ଦଳ ଆଇସିସି ଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହଁନ୍ତି।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା 'ଡ୍ରାମା'?

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସମପରି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଅରାଜି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୪ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତଠାରୁ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।

ଆଇସିସି ସବୁଠୁ ଉପରେ: ଜୟ ଶାହା

ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜୟ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, "ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ, କୌଣସି ଦଳ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ନେଇ କେବେ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ା ହୁଏନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ଦଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଏହା ଚାଲେ।" ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ତାହାକୁ ଶାହ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଓ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଜୟ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।"

ଭାଙ୍ଗିଲା ସବୁ ରେକର୍ଡ, ଆସୋସିଏଟ୍ ଦଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା

ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏକ ସମୟରେ ୭.୨ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ଜୟ ଶାହ ଆମେରିକା, ନେପାଳ, ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ଭଳି ଦଳଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଛୋଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇ କ୍ରିକେଟର ମାନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।

ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ

ସମାରୋହରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ୨୦୩୦, ୨୦୩୧ ଓ ୨୦୩୬ ମସିହା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିସିସିଆଇରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜୟ ଶାହ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଇ ସେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

