ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ସବୁ ରେକର୍ଡ; ଭାରତରେ ଦେଖିଲେଣି ଏତିକି କୋଟି ଦର୍ଶକ
ଆଇସିସି (ICC) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ନିଜେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି।
T20 World Cup 2026 Viewership: ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଅସଲ ଲଢ଼େଇ ବା 'ନକ୍ଆଉଟ୍' ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତରେ ଭ୍ୟୁଅରସିପ୍ର ସବୁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଇସିସି (ICC) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ନିଜେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ର କ୍ରେଜ୍: ୫୦ କୋଟି ଟପିଲା ସଂଖ୍ୟା
ଜୟ ଶାହଙ୍କ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦ କୋଟି (୫୦୦ ମିଲିୟନ) ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି। କୌଣସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା। ଏପରିକି ଗତ ସଂସ୍କରଣରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଥିବା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। କେବଳ ଟିଭି ନୁହେଁ, ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର' (JioHotstar) ରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖର ଛୁଇଁଛି। ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭ୍ୟୁଅରସିପ୍ ୬ କୋଟି ୫ ଲକ୍ଷ (୬୦.୫ ମିଲିୟନ) ରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।
ନିଜ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଜୟ ଶାହ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଯାତ୍ରା ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ସୁଲଭ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ୫୦୦ ମିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ, ଯାହାକି ଇତିହାସରେ ଯେକୌଣସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ। ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ଏକସଙ୍ଗେ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (concurrent viewers) ୬୦.୫ ମିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜି ରାତିରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କଠାରୁ ଆମର ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଉଥିବା ଅକୁଣ୍ଠ ଭଲପାଇବା ଆହୁରି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।"
ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରୋମାଞ୍ଚ
ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରୁ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
- ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍: କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
- ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍: ଆସନ୍ତାକାଲି (ମାର୍ଚ୍ଚ ୫) ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
- ଫାଇନାଲ୍: ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଏହି ମହାକୁମ୍ଭର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ଭ୍ୟୁଅରସିପ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।