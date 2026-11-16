ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସିର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ଜୟ ଶାହ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହେଲେ ନିର୍ବାଚିତ
Jay Shah: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC)ର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟ ଶାହ।
Published : November 16, 2026 at 11:51 AM IST
Jay Shah ICC Chairman: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟ ଶାହ। ଜୟ ଶାହ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆଇସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛି। କ୍ରିକେଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଖେଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଜୟ ଶାହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରି ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହାର ବିସ୍ତାର, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ୟାବସାୟିକ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2028ରେ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଇସିସି ନିକଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ମିଳିପାରିବ।
ବୋର୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଆସୋସିଏଟ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ତଥା ଖେଳର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
The International Cricket Council (ICC) Board is delighted to announce the unopposed reappointment of Mr Jay Shah for a second term as ICC Chair, following a proposal by the ICC Directors at the Board and Committee meetings in Bali. This decision reflects the Board’s confidence in Shah’s leadership and provides continuity at a defining moment for the sport, with global expansion, growth in fandom and commercial development on the strategic roadmap for its future. ICC Chairman Jay Shah said: “I am deeply honoured by the confidence the ICC Board has placed in me and sincerely grateful to every Director for their continued trust and support. Serving as Chair of the ICC is both a privilege and a responsibility, and I remain committed to working with our Members to advance the interests of cricket across the world. “We are entering one of the most important and exciting periods in our sport’s history. Cricket’s return to the Olympic Games at LA28 presents an extraordinary opportunity to introduce our game to new audiences and inspire a new generation of players and fans. “Our responsibility extends well beyond delivering successful events. We must build a stronger and more sustainable future for the sport with a focus on fans, athletes, commercial partners and other key stakeholders. “I have always believed that cricket’s greatest strength lies in its ability to bring people together. With the support of the Board and our Members, our focus will be on turning ambition into action and ensuring that the progress we make leaves a lasting legacy for generations to come.” More: https://t.co/Xs4sidFvOU— ICC (@ICC) November 16, 2026
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ଜୟ ଶାହ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଜୟ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ମନେ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିରନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଇସିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମେ ଆମ ଖେଳର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ 2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଖେଳକୁ ନୂଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଖେଳାଳି ତଥା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସୁଯୋଗ।"
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଜୟ ଶାହ 2024 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଗ୍ରେଗ୍ ବାର୍କଲେଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସବୁଠାରୁ କିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଜୟ ଶାହ ଆଇସିସିର ମୁଖ୍ୟ ହେବାରେ ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜଗମୋହନ ଡାଲମିଆ, ଶରଦ ପାୱାର, ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ ଏବଂ ଶଶାଙ୍କ ମନୋହର ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ 2015 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦବୀକୁ 'ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ' କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 'ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍' କରାଯାଇଛି।