ETV Bharat / sports

ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସିର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ଜୟ ଶାହ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହେଲେ ନିର୍ବାଚିତ

Jay Shah: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC)ର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟ ଶାହ।

Jay Shah ICC Chairman
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସିର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ଜୟ ଶାହ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2026 at 11:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jay Shah ICC Chairman: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟ ଶାହ। ଜୟ ଶାହ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆଇସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛି। କ୍ରିକେଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଖେଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ଜୟ ଶାହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରି ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହାର ବିସ୍ତାର, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ୟାବସାୟିକ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2028ରେ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଇସିସି ନିକଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ମିଳିପାରିବ।

ବୋର୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଆସୋସିଏଟ୍ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ତଥା ଖେଳର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟାବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ବିକଶିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ଜୟ ଶାହ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଜୟ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ମନେ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିରନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଇସିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆମେ ଆମ ଖେଳର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ 2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଖେଳକୁ ନୂଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଖେଳାଳି ତଥା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସୁଯୋଗ।"

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଜୟ ଶାହ 2024 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଗ୍ରେଗ୍ ବାର୍କଲେଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 36 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସବୁଠାରୁ କିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଜୟ ଶାହ ଆଇସିସିର ମୁଖ୍ୟ ହେବାରେ ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜଗମୋହନ ଡାଲମିଆ, ଶରଦ ପାୱାର, ଏନ୍ ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ ଏବଂ ଶଶାଙ୍କ ମନୋହର ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ 2015 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦବୀକୁ 'ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ' କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 'ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍' କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

JAY SHAH ICC CHAIRMAN
ICC BOARD MEETING BALI
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଇସିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜୟ ଶାହ
ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ବୈଠକ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.