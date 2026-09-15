ETV Bharat / sports

୯୦+ ମିଟର ରେକର୍ଡର ସ୍ମୃତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂରମାର୍! ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଲେ ଜାଭେଲିନ୍ ଷ୍ଟାର ରୁମେଶ ପାଥିରାଗେ

ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟର ଏକ ଇମୋଜି ସହ 'ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟର୍କିସ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ' ଲେଖିଛନ୍ତି।

Rumesh Pathirage broken javelin
ଜାଭେଲିନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାପରେ ରୁମେଶଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rumesh Pathirage broken javelin: ବିଶ୍ୱ ନମ୍ୱର-1 ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା ପାଥିରାଗେଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତି ହଙ୍ଗେରୀରୁ ନିଜ ଘର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ରୁମେଶ ପାଥିରାଗେଙ୍କ ଚାରୋଟି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜାଭେଲିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜେଭଲିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ ସେ ଏଥିରେ ୯୦ ମିଟରୁ ଅଧିକ ଥ୍ରୋ କରି ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଏହି ଜାଭେଲିନ୍ ଷ୍ଟାର ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଜାଭେଲିନର ଫଟୋ ସେୟାର କରି 'ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍' ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟୋରିରେ ପାଥିରାଗେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟର ଏକ ଇମୋଜି ସହ 'ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟର୍କିସ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ' ଲେଖିଛନ୍ତି।

Rumesh Pathirage broken javelin
ଜାଭେଲିନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାପରେ ରୁମେଶଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ (Rumesh Pathirage's insta Post)

ଜାଭେଲିନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାପରେ ରୁମେଶଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ନ୍ୟୁଜୱାୟାର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏୟାରଲାଇନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ପାଥିରାଗେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୯୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଥ୍ରୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଜାଭେଲିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ହୋଇପାରେ ଏହା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଭୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି।"

ଲଗାତାର ୯୦ ମିଟିର ଥ୍ରୋ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ରୁମେଶ

ପାଥିରାଗେ ରବିବାର ଦିନ ବୁଡାପେଷ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ୯୧.୦୯ ମିଟର ଫିଙ୍ଗି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସିଜନ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ସିଜନ୍‌ରେ ଏହା ତୃତୀୟ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାଥିରାଗେ ୯୦ ମିଟରର ଗାର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ରୋମ୍‌ଠାରେ ୯୨.୬୨ ମିଟରର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ମାସରେ ଜ୍ୟୁରିକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ୯୨.୦୭ ମିଟର ଦୂରକୁ ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ।

Rumesh Pathirage broken javelin
ଜାଭେଲିନ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାପରେ ରୁମେଶଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ (Rumesh Pathirage's insta Post)

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ରୁମେଶ ପାଥିରାଗେ

ରୁମେଶ ପାଥିରାଗେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଜାଭେଲିନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ହେଡଲାଇନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ୧୨ଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ବିଜୟ ଏହି ଚମତ୍କାର ସିଜନ୍‌ରେ ଆଉ ଏକ ଟାଇଟଲ୍ ଯୋଡ଼ିଛି। ପାଥିରାଗେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ, ଓଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ସର୍କିଟ୍‌ର ରୋମ୍, ଦୋହା, ଲୌଜେନ୍ ଓ ଜ୍ୟୁରିକ୍‌ରେ ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଦବାଦବା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପାଥିରାଗେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାଭେଲିନ୍‌ରେ କେବଳ ଭାରତର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦିଗ୍ଗଜ ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

RUMESH PATHIRAGE BROKEN JAVELIN
ରୁମେଶ ପାଥିରାଗେ ଜାଭେଲିନ୍
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜାଭେଲିନ୍ ଖେଳାଳି
ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା ପାଥିରାଗେ ରେକର୍ଡ
JAVELIN STAR RUMESH PATHIRAGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.