Jasprit Bumrah: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଜଲୱା; ଅଶ୍ୱିନ ଓ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ରଚିଲେ ଇତିହାସ

T20 World Cup 2026: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚରେ ନିଜର ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ବଳରେ ବୁମ୍ରା ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

T20 World Cup Record Bumrah Surpasses R Ashwin
ଅଶ୍ୱିନ ଓ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୁମ୍ରା (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 12:38 PM IST

2 Min Read
Bumrah Surpasses R Ashwin: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ‘ୟର୍କର କିଙ୍ଗ’ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ସେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚରେ ନିଜର ଶାଣିତ ବୋଲିଂ ବଳରେ ବୁମ୍ରା ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି ବୁମ୍ରା।

କିଭଳି ରହିଥିଲା ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ?

ରବିବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ବୁମ୍ରା ମାତ୍ର ୧୫ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ୱିକେଟ୍ ଚଟକାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ୍ ୱିକେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ୩୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହିତ ସେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନୀ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶୀର୍ଷରେ ବୁମ୍ରା, ପଛରେ ଅନ୍ୟ ବୋଲର୍

ଏହି ତାଲିକାରେ ବୁମ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର-ୱାନ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏହିପରି ରହିଛି:

  1. ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା: ୩୩ ୱିକେଟ୍
  2. ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ: ୩୨ ୱିକେଟ୍
  3. ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ: ୩୨ ୱିକେଟ୍
  4. ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା: ୨୯ ୱିକେଟ୍
  5. ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା: ୨୨ ୱିକେଟ୍

ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର୍ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୩୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଳରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ରବିବାରର ସ୍ପେଲ୍ ସବୁ ସମୀକରଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।

ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇଥିଲେ ବୁମ୍ରା

ଏକ ସମୟରେ ମନେ ହେଉଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହଜରେ ୨୦୦ ରନ୍ ପାର୍ କରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳର ରନ୍ ଗତିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୮୭ ରନ୍ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳକୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ।

୭୬ ରନ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୭ ରନ୍ ର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ମିଲର୍ ସର୍ବାଧିକ ୬୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଛରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ୧୮୮ ରନ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାତ୍ର ୧୦ ଓଭରରେ ଏହାର ୫ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୮.୫ ଓଭରରେ ୧୧୧ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ସର୍ବାଧିକ ୪୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୭୬ ରନରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା।

