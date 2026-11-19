IND vs NZ: ଜଭଗଲ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ହାସଲ କଲେ ଏହି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି
IND vs NZ 1st Test: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ଚସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଗିଲଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁମ୍ରା ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 19, 2026 at 10:28 AM IST
Jasprit Bumrah New Record: ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଧମାକାଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବୁମ୍ରା ନିଜର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଜସପ୍ରୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଦଶମ ନମ୍ବର ବୋଲର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ କେବଳ 9 ଜଣ ବୋଲର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରେକର୍ଡ ସହିତ ବୁମ୍ରା ପୂର୍ବତନ ମହାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜଭଗଲ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗୁରୁବାର (19 ନଭେମ୍ୱର) ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଚସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁମ୍ରା ମ୍ୟାଚର ତୃତୀୟ ବଲରେ ହିଁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଟମ୍ ଲାଥାମଙ୍କୁ ଶୂନ ରନରେ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟି-ବ୍ରେକ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ 140 ରନରେ ନିଜର ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଯଦିଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର 5ଟି ୱିକେଟ୍ 70 ରନରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ହେନରୀ ନିକୋଲ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଜଭଗଲ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା
ଜଭଗଲ ଶ୍ରୀନାଥ 1991 ରୁ 2002 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ 67ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 236ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ନିଜର 53ତମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ 237 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ସହିତ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ତରଫରୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରଙ୍କ ତାଲିକାରେ 10ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ କଥା କହିବା, ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କପିଳ ଦେବ (434), ଜାହିର ଖାନ୍ (311) ଏବଂ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା (311) ହିଁ ରହିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ରେକର୍ଡ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ 1990 ରୁ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 132ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 619ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକାରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ 537ଟି ୱିକେଟ୍ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ, କପିଳ ଦେବ 434ଟି ୱିକେଟ୍ ସହ ତୃତୀୟ, ହରଭଜନ ସିଂହ 417ଟି ୱିକେଟ୍ ସହ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 356ଟି ୱିକେଟ୍ ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପରେ ଜାହିର ଖାନ୍ ଏବଂ ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା 311ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ, ବିଶନ ସିଂହ ବେଦୀ 266ଟି ୱିକେଟ୍ ସହ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଭାଗବତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 242ଟି ୱିକେଟ୍ ସହ ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।
Jasprit Bumrah surpassed Javagal Srinath in Most Test Wickets by an Indian Pace Bowler. 434 - Kapil Dev (227 inns) 311 - Zaheer Khan (165) 311 - Ishant Sharma (188) 237* - Jasprit Bumrah (100) 236 - Javagal Srinath (121) 📸 BCCI | #INDvsNZ https://t.co/kGZqfXUqTw— SportsGully Cricket 🏏 (@sportsgullycric) November 19, 2026
ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସୁଯୋଗ
ନଭେମ୍ବର 2025 ପରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ବୁମ୍ରା ୱେଲିଂଟନ ଟେଷ୍ଟର ଉଭୟ ଇନିଂସକୁ ମିଶାଇ ଅତି କମରେ 9ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭାଗବତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ 242ଟି ୱିକେଟର ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଭାରତର ସର୍ବକାଳୀନ ସଫଳ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ନବମ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିବେ।