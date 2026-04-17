୧୯ ଓଭର, ୧୬୪ ରନ୍, ୦ ୱିକେଟ୍: ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ କ’ଣ ହୋଇଛି? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର 'ଇନସାଇଡ୍ ଷ୍ଟୋରୀ'
Published : April 17, 2026 at 3:03 PM IST
Updated : April 17, 2026 at 3:10 PM IST
Jasprit Bumrah IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ସଫଳ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିକା ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ବୁମ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲିଂରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ବି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଏହି ଖରାପ ଫର୍ମର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ୯ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଯେଉଁ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଥରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର କ’ଣ ହୋଇଛି? ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ସମୁଦାୟ ୧୯ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି, ୧୬୪ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ୍ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଶୂନ ରହିଛି।
ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ବୋଲର। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୱର୍କଲୋଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ସେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଯାକ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଏବଂ କ୍ଲାନ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲରେ ଖେଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଇପିଏଲ ବର୍ଷକୁ ୨ ମାସ ପାଇଁ ଖେଳାଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ପଇସା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ପଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ସେହିପରି ଚଳିତ ସିଜନରେ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ହାବଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଧାର ନଜର ଆସୁନାହିଁ। ବୁମ୍ରା ବହୁତ କ୍ଲାନ୍ତ ଥିବା ପରି ମନେହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ସେହି ଭୋକ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯାହାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ଲଗାତାର କ୍ରିକେଟ୍, କ୍ଲାନ୍ତି ଓ ଆଘାତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି କାରଣରୁ ସେ ହୁଏତ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତାରେ ଖେଳୁଥାଇପାରନ୍ତି।
0/35 vs KKR— Tarun Gill (@TGill287) April 17, 2026
0/21 vs DC
0/32 vs RR
0/35 vs RCB
𝟬/𝟰𝟭 𝘃𝘀 𝗣𝗕𝗞𝗦
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଯେବେଠାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ ମୁମ୍ୱାଇ ଦଳ ନିଜର କ୍ରିଡ଼ା ପରିବେଶକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସିଛି। କଥିତ ଭାବେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ଦଳର ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। ପଡ଼ିଆରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିରୋଧରେ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାକୁ ବୁମ୍ରା କେବଳ ହସି ଦେଇ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବୁମ୍ରା ହୁଏତ ଅଶାନ୍ତ ବା ଚିନ୍ତିତ ଥାଇପାରନ୍ତି।
ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଯେ, ସେ କ’ଣ କୌଣସି ‘ନିଗଲ୍’ (ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ) ସତ୍ତ୍ୱେ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଆଇପିଏଲରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଛୋଟମୋଟ ଆଘାତକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଆଇପିଏଲ୍ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯଦି ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବିରୋଧୀ ଦଳର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଦିଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁମ୍ରା କ’ଣ ନିଜ ଆଘାତକୁ ଲୁଚାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୱିକେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ?