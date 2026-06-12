ସ୍ତବ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ! ମାତ୍ର ୪୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଚ୍ ଯଶପାଲ୍ ରାଣା
Jaspal Rana Death: ୪୯ ବର୍ଷୀୟ ଯଶପାଲ୍ ରାଣା ନିକଟରେ ହୃଦ୍ଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ।
Published : June 12, 2026 at 2:52 PM IST
Jaspal Rana passes away: ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶୁଟର ତଥା କୋଚ୍ ଯଶପାଲ୍ ରାଣାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ୪୯ ବର୍ଷୀୟ ଯଶପାଲ୍ ରାଣା ନିକଟରେ ହୃଦ୍ଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ନିଧନ ହେବା ଆସିବା ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ଯଶପାଲ୍ ରାଣା ୨୮ ଜୁନ୍ ୧୯୭୬ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମୂଳତଃ ନୈନବାଗ୍ ଚିଲାମୁରର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ନାରାୟଣ ସିଂହ ରାଣା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇସାରିଛନ୍ତି। ୧୯୯୪ ମସିହା ହିରୋସିମା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ୨୫ ମିଟର ସେଣ୍ଟର ଫାୟାର ପିସ୍ତଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ମାତ୍ର ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଯଶପାଲ୍ଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂ ଦଳର ‘ମଶାଲ ବାହକ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ତାଲିକା ବେଶ୍ ଲମ୍ବା। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ୧୯୯୯ରେ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଆୟୋଜିତ ସାଫ୍ (SAF) କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ୮ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
Jaspal Rana, shooter and coach of Double Olympics medalist Manu Bhaker, passed away at Max Saket Hospital this morning: Max Hospital— ANI (@ANI) June 12, 2026
(file pic) pic.twitter.com/BDMbKXh8CK
୨୫ ମିଟର ପିସ୍ତଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆଜି ବି ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର, ୧୯୯୭ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ ୨୦୨୦ରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ସଫଳ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।
ଖେଳାଳି ଜୀବନରୁ ଅବସର ପରେ ଯଶପାଲ୍ ରାଣା କୋଚିଂ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଜାତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସୌରଭ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅନୀଷ ଭାନୱାଲାଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ସୁଟରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ମନୁ ଭାକରଙ୍କ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମନୁ ଭାକର ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯଶପାଲ୍ ରାଣାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା।
Jaspal Rana's contribution will be remembered! 🫡— The Khel India (@TheKhelIndia) June 12, 2026
- Coach of Manu Bhaker at Paris Olympics 🥉🥉 https://t.co/PVgqZCj4W8 pic.twitter.com/pHPhW5jCHm
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଇଫଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NRAI) ତାଙ୍କୁ ୨୫ ମିଟର ପିସ୍ତଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସ କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ଯଶପାଲ୍ ରାଣାଙ୍କ ନିଧନରେ ଭାରତୀୟ ସୁଟିଂ ନିଜର ଜଣେ ମହାନ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ହରାଇଛି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ଷ ୨୦୧୨ ସମୟରେ ସେ କୋଚିଂ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁଟିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ । ସେ ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ମନୁ ଭାକର ୨ଟି ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ । ମନୁ ଭାକର ନିଜର ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ କୋଚ୍ ଯଶପାଲ୍ଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ।