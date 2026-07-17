ଜାପାନ ଓପନ୍: ବିନା ଖେଳି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ
PV Sindhu: ଭାରତର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ବିନା ଖେଳି ଜାପାନ ଓପନ୍ ସୁପର ୭୫୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
Published : July 17, 2026 at 2:19 PM IST
Japan Open 2026: ଭାରତର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ବିନା ଖେଳି ଜାପାନ ଓପନ୍ ସୁପର ୭୫୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁକାବିଲା ଜାପାନର ନୋଜୋମି ଓକୁହାରାଙ୍କ ସହ ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓକୁହାରା କୌଣସି ଆଧିକାରିକ କାରଣ ନଦର୍ଶାଇ ନିଜ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚୀନ ଖେଳାଳିଙ୍କ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପାର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ୨୦୨୩ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ସୁପର ୭୫୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏହା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍। ଜାପାନ ଓପନ୍ର ପୂର୍ବ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱର ୫ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଚୀନ୍ର ହାନ୍ ୟୁଏଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୩୫ ମିନିଟ୍ରେ ୨୧-୧୬, ୨୧-୧୪ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
P. V Sindhu advances into the SEMIS of Japan Open Super 750! ✨— India_AllSports (@India_AllSports) July 17, 2026
Former World Champion & home favourite Nozomi Okuhara hands Sindhu a walkover. #JapanOpen2026 pic.twitter.com/PwUFA6qs9A
ଅନ୍ୟପଟେ, ଓକୁହାରାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପଛରେ ଆଘାତ (injury) କାରଣ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଏନେଇ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏନ୍ ସେ-ୟଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଓକୁହାରାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ।
ସେମିଫାଇନାଲରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସାମ୍ନା ଚୀନ୍ର ଚେନ୍ ୟୁଫେଇଙ୍କ ସହ ହେବ, ଯାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂ ନମ୍ବର ଚାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଚେନ୍ ୟୁଫେଇ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ୨୧-୧୩, ୨୧-୧୭ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ ୨୦୨୪ରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଚେନ୍ ୟୁଫେଇଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଥର ସେ ନିଜର ଗତ ଦୁଇଟି ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
PV SINDHU MOVES INTO THE SEMI FINALS OF JAPAN OPEN (SUPER 750) 🤩— The Khel India (@TheKhelIndia) July 17, 2026
- Her opponent Former World Champion Nozomi Okuhara hands Sindhu a walkover. pic.twitter.com/GO74xlzt14
ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଚିନର ୟୁଫେଇ
ଚୀନ୍ର ଚେନ୍ ୟୁଫେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ୟୁଫେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ସେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ମାଲେସିଆ ମାଷ୍ଟର୍ସର ସୁପର ୫୦୦ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ସିନ୍ଧୁ
ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଚଳିତ ସିଜନରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ-୪ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବାରେ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ ଚାଇନା ଓପନ୍ (ସୁପର ୧୦୦୦) ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ଶୀର୍ଷ ଖେଳାଳି ଆଘାତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି।