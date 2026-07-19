ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ଜିତିଲେ ଜାପାନ ଓପନ
PV Sindhu: ଭାରତର ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ରବିବାର ଦିନ ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : July 19, 2026 at 1:04 PM IST
PV Sindhu Wins Japan Open: ଭାରତର ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ରବିବାର ଦିନ ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱର ୩ ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ଅକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଘରୋଇ ମାଟିରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାପାନ ଓପନ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ ଗତ ୧୯ ମାସ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ ମରୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ସେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
ଆରମ୍ଭରେ ପଛୁଆ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ଟୋକିଓରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ ଗେମରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭରେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କଠାରୁ ପଛରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ଜଣକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାପାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମରେ ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୭ ସ୍କୋରରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ‘ସୟଦ ମୋଦୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍’ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ୩୧ ବର୍ଷୀୟା ସିନ୍ଧୁଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏହା ପ୍ରଥମ ‘ସୁପର ୭୫୦’ ସିରିଜ୍ ଟାଇଟଲ୍। ୨୦୧୯ରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିବାର ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଟାଇଟଲ୍ ସଫଳତା।
PV Sindhu Is The Champion Of The Japan Open 2026 ❤️🏆— Badminton Media (@BadmintonMedia1) July 19, 2026
This Is Sindhu's 1st S750 Title And Her 1st World Tour Title Since The 2024 Syed Modi International .
Sindhu Will Enter The Top 8 In The World Rankings Next Week .#JapanOpen2026 https://t.co/3ujCCQggQP pic.twitter.com/7evCCTdnJx
ୟାମାଗୁଚିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ୟାମାଗୁଚି ମଧ୍ୟରେ ଏହା କ୍ୟାରିୟରର ୩୦ତମ ମୁକାବିଲା ଥିଲା। ଯଦିଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କ ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଥିଲା, ତଥାପି ସିନ୍ଧୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାପାନ ଓପନର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ମୋଟ ବିଜୟର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ୧୬-୧୪ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୟାମାଗୁଚି ନିଜ ଶେଷ ୧୦ଟି ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରୁ ୭ଟିରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନ ଓପନ ୨୦୨୬ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଚାଇନାର ଶୀର୍ଷ ଖେଳାଳି ଚେନ୍ ୟୁଫେଇଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗେମକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ୨୧-୧୯ ରେ ଜିତି ମ୍ୟାଚରେ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମରେ ସିନ୍ଧୁ ୧୫-୧୦ ରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ସମୟରେ ଚେନ୍ ୟୁଫେଇ ଆହତ ହୋଇ ଖେଳରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସିନ୍ଧୁ ସହଜରେ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।
DAIHATSU Japan Open 2026— BWFScore (@BWFScore) July 19, 2026
WS - Final
21 21 🇮🇳PUSARLA V. Sindhu🏅
17 17 🇯🇵Akane YAMAGUCHI
🕚 in 50 minutes
୧୯ ମାସର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ
ଏହି ବିଜୟ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ସେ ୧୯ ମାସ ପରେ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁରରେ କୌଣସି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସିନ୍ଧୁ ଏହି ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।