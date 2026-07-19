ETV Bharat / sports

ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ଜିତିଲେ ଜାପାନ ଓପନ

PV Sindhu: ଭାରତର ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ରବିବାର ଦିନ ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।

PV Sindhus Historic Japan Open Victory
ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PV Sindhu Wins Japan Open: ଭାରତର ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ରବିବାର ଦିନ ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱର ୩ ନମ୍ବର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ଅକାନେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଘରୋଇ ମାଟିରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାପାନ ଓପନ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ ଗତ ୧୯ ମାସ ଧରି ଚାଲିଆସୁଥିବା ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ୍ ମରୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମେତ ସେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି।

ଆରମ୍ଭରେ ପଛୁଆ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ

ଟୋକିଓରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ ଗେମରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଆରମ୍ଭରେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କଠାରୁ ପଛରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ଜଣକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାପାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମରେ ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୭ ସ୍କୋରରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ‘ସୟଦ ମୋଦୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍’ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ୩୧ ବର୍ଷୀୟା ସିନ୍ଧୁଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏହା ପ୍ରଥମ ‘ସୁପର ୭୫୦’ ସିରିଜ୍ ଟାଇଟଲ୍। ୨୦୧୯ରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିବାର ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ସିନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଟାଇଟଲ୍ ସଫଳତା।

ୟାମାଗୁଚିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ

ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ୟାମାଗୁଚି ମଧ୍ୟରେ ଏହା କ୍ୟାରିୟରର ୩୦ତମ ମୁକାବିଲା ଥିଲା। ଯଦିଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କ ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଥିଲା, ତଥାପି ସିନ୍ଧୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାପାନ ଓପନର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ୟାମାଗୁଚିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ମୋଟ ବିଜୟର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ୧୬-୧୪ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୟାମାଗୁଚି ନିଜ ଶେଷ ୧୦ଟି ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟରୁ ୭ଟିରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାପାନ ଓପନ ୨୦୨୬ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଚାଇନାର ଶୀର୍ଷ ଖେଳାଳି ଚେନ୍ ୟୁଫେଇଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗେମକୁ ସିନ୍ଧୁ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ୨୧-୧୯ ରେ ଜିତି ମ୍ୟାଚରେ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମରେ ସିନ୍ଧୁ ୧୫-୧୦ ରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ସମୟରେ ଚେନ୍ ୟୁଫେଇ ଆହତ ହୋଇ ଖେଳରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସିନ୍ଧୁ ସହଜରେ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।

୧୯ ମାସର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ

ଏହି ବିଜୟ ପିଭି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ସେ ୧୯ ମାସ ପରେ BWF ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟୁରରେ କୌଣସି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସିନ୍ଧୁ ଏହି ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ: ବିଜେତା ଦଳକୁ ମେଡାଲ ସହ ମିଳିବ 'ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ରିଙ୍ଗ୍'

ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି, ୩ ମାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ଆଇସିସି

ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ସ୍ପେନ୍: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ Live

TAGGED:

JAPAN OPEN 2026
PV SINDHU
JAPAN OPEN SUPER 750
ପିଭି ସିନ୍ଧୁ
PV SINDHU WINS JAPAN OPEN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.